تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:17 GMT 24.06.2022
جونسون لا يستبعد ترحيل اللاجئين الأوكرانيين إلى رواندا
أفادت صحيفة "الغارديان"، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لا يستبعد ترحيل اللاجئين الأوكرانيين إلى رواندا في حالة دخولهم غير القانوني إلى البلاد.
ونقلت الصحيفة عن جونسون، قوله: "إننا نصدر 130 ألف تأشيرة للأوكرانيين، ولديهم على الأقل طريقان جيدان جدا للدخول. ولكن إذا أتوا إلى هنا بشكل غير قانوني .. أخشى أن تكون الإجابة نعم، فمن الناحية النظرية يمكن أن يحدث ذلك (ترحيلهم)".
ونقلت الصحيفة عن جونسون، قوله: "إننا نصدر 130 ألف تأشيرة للأوكرانيين، ولديهم على الأقل طريقان جيدان جدا للدخول. ولكن إذا أتوا إلى هنا بشكل غير قانوني .. أخشى أن تكون الإجابة نعم، فمن الناحية النظرية يمكن أن يحدث ذلك (ترحيلهم)".
04:54 GMT 24.06.2022
المجلس الأوروبي يمنح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح للاتحاد الأوروبي
أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الموافقة على منح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال ميشيل، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "المجلس الأوروبي قرر للتو الموافقة على وضع مرشح الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ومولدوفا.. إنها لحظة تاريخية".
وقال ميشيل، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "المجلس الأوروبي قرر للتو الموافقة على وضع مرشح الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ومولدوفا.. إنها لحظة تاريخية".
04:53 GMT 24.06.2022
البيت الأبيض: منح مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار
04:52 GMT 24.06.2022
البيت الأبيض: القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي ، بأن القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا.
وقال كيربي خلال إحاطة إعلامية ، الخميس: إن " الرئيس (جو بايدن) كان واضحًا للغاية عندما قال إن قواتنا لن تشارك في القتال في أوكرانيا، وما سنفعله هو مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".
وقال كيربي خلال إحاطة إعلامية ، الخميس: إن " الرئيس (جو بايدن) كان واضحًا للغاية عندما قال إن قواتنا لن تشارك في القتال في أوكرانيا، وما سنفعله هو مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".