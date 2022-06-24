https://arabic.sputniknews.com/20220624/جاويش-أوغلو-تركيا-تتوقع-خطوات-واضحة-من-السويد-وفنلندا-حول-انضمامهما-للناتو-1064160036.html

جاويش أوغلو: تركيا تتوقع خطوات واضحة من السويد وفنلندا حول انضمامهما للناتو

جاويش أوغلو: تركيا تتوقع خطوات واضحة من السويد وفنلندا حول انضمامهما للناتو

علق وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على موضوع الطلبات المقدمة من السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T13:38+0000

2022-06-24T13:38+0000

2022-06-24T13:41+0000

العالم

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وقال جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، وفقا لوكالة "الأناضول": "تركيا لا تنوي تقديم أي تنازلات في الأمور المتعلقة بأمن الدولة والمواطنين. من هذا المنظور، نراقب طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو".وشدد على أنه يتعين على البلدين الاسكندنافيين اتخاذ خطوات واضحة لتلبية مطالب تركيا. أنقرة لا تطالب بشيء مستحيل من ستوكهولم وهلسنكي.وأوضح جاويش أوغلو أننا نريد فقط إنهاء الدعم للإرهابيين، وكذلك حظر أي نشاط لمؤيدي هذه الهياكل الدموية في الدول الاسكندنافية.ووفقا له، فإن المساعدة المالية والعسكرية للمنظمات التي تهدد أمن حليف مستقبلي لحلف شمال الأطلسي تتعارض مع روح ومبادئ الكتلة العسكرية السياسية. وإذا أرادت السويد وفنلندا أن تصبحا حليفتين لتركيا في الناتو، فعليهما ألا تنظرا إلى بلدنا على أنه عدو، متابعا أن فرض حظر على تركيا بسبب محاربة الإرهاب أمر غير مقبول. وإذا أصرت هذه الدول على الإبقاء على القيود، فلن يتم قبولهما في الناتو.وأشار إلى أن تركيا لا تتطلب شيئًا معقدًا، كما فعلت اليونان في وقتها، مصرة على تغيير اسم دولة مقدونيا. "بسبب أهواء أثينا، اضطرت مقدونيا إلى الانتظار عند باب الناتو لمدة 12 عامًا. اليوم، يخلق الجانب اليوناني أيضًا مشاكل على طريق انضمام سكوبي إلى الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، لا ينتقد أحد اليونان ويطالب بأخذ مبدأ التضامن في الاعتبار.وأكد الوزير أن تركيا تتوقع خطوات واضحة من هلسنكي وستوكهولم، وليست مجرد تصريحات دون فائدة.

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