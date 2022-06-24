https://arabic.sputniknews.com/20220624/جونسون-قرار-المحكمة-العليا-الأمريكية-حول-الإجهاض-خطوة-كبيرة-إلى-الوراء-1064166228.html
جونسون: قرار المحكمة العليا الأمريكية حول الإجهاض "خطوة كبيرة إلى الوراء"
جونسون: قرار المحكمة العليا الأمريكية حول الإجهاض "خطوة كبيرة إلى الوراء"
وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، قرار المحكمة العليا الأمريكية بإنهاء الحق الفيدرالي في الإجهاض بأنه "خطوة كبيرة إلى الوراء". 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T16:03+0000
2022-06-24T16:03+0000
2022-06-24T16:03+0000
مجتمع
العالم
بوريس جونسون
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
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وقال جونسون، في كيغالي أثناء استعداده لحضور اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث، إن قرارات المحكمة لها "تأثيرات هائلة على تفكير الناس في جميع أنحاء العالم"، بحسب "فرانس برس".وأضاف: "أعتقد أنها خطوة كبيرة إلى الوراء. كنت أؤمن دائما بحق المرأة في الاختيار وألتزم بهذا الرأي، ولهذا السبب لدى المملكة المتحدة القوانين التي تسري عليها".أصدرت المحكمة الأمريكية العليا، في وقت سابق اليوم، قرارا يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، والذي ينظر إليه كحكم تاريخي أنهى نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.وألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون القرار التاريخي الصادر في عام 1973 الذي منح للمرأة الحق في الإجهاض، وقالت إن الولايات الأمريكية يمكنها أن تسمح أو تمنع هذا الإجراء بشكل فردي لكل ولاية.في 1973، أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية نحو 22 أسبوعا من بدء الحمل.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/-أعضاء-من-الكونغرس-الأمريكي-يطلبون-من-غوغل-البحث-عن-عيادات-الإجهاض-المزيفة-1063872876.html
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مجتمع, العالم, بوريس جونسون, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا
جونسون: قرار المحكمة العليا الأمريكية حول الإجهاض "خطوة كبيرة إلى الوراء"
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وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، قرار المحكمة العليا الأمريكية بإنهاء الحق الفيدرالي في الإجهاض بأنه "خطوة كبيرة إلى الوراء".
وقال جونسون، في كيغالي أثناء استعداده لحضور اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث، إن قرارات المحكمة
لها "تأثيرات هائلة على تفكير الناس في جميع أنحاء العالم"، بحسب "فرانس برس".
وأضاف: "أعتقد أنها خطوة كبيرة إلى الوراء. كنت أؤمن دائما بحق المرأة في الاختيار وألتزم بهذا الرأي، ولهذا السبب لدى المملكة المتحدة القوانين التي تسري عليها".
أصدرت المحكمة الأمريكية العليا، في وقت سابق اليوم، قرارا يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض
، والذي ينظر إليه كحكم تاريخي أنهى نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.
وألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون القرار التاريخي الصادر في عام 1973 الذي منح للمرأة الحق في الإجهاض، وقالت إن الولايات الأمريكية يمكنها أن تسمح أو تمنع هذا الإجراء بشكل فردي لكل ولاية.
في 1973، أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية نحو 22 أسبوعا من بدء الحمل.