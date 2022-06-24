https://arabic.sputniknews.com/20220624/جونسون-يدعو-أوروبا-وأوكرانيا-إلى-شن-حرب-ضد-موسكو-1064164184.html
جونسون يدعو أوروبا وأوكرانيا إلى شن حرب ضد موسكو
جونسون يدعو أوروبا وأوكرانيا إلى شن حرب ضد موسكو
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ناشد قادة مجموعة الدول السبع والناتو أن تتخلى عن محاولات الحوار مع روسيا، وأن تتوقف... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T14:55+0000
2022-06-24T14:55+0000
2022-06-24T14:57+0000
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وقال بوريس جونسون خلال مؤتمر دول التعاون في رواندا إنه "لا داعي لحث الحكومة الأوكرانية على العودة إلى مفاوضات مع روسيا حول إحلال ما وصفه "بالسلام الضعيف".وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن إرغام الأوكرانيين على تحقيق "السلام الضعيف" مقابل تنازلات إقليمية أمر مرفوض.هذا وكانت السلطات المجرية حثت دول التكتل الغربي على إجراء حوار لحل الأزمة الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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جونسون يدعو أوروبا وأوكرانيا إلى شن حرب ضد موسكو
14:55 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 14:57 GMT 24.06.2022) تابعنا عبر
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ناشد قادة مجموعة الدول السبع والناتو أن تتخلى عن محاولات الحوار مع روسيا، وأن تتوقف عن إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على إجراء محادثات سلمية مع الكرملين.
وقال بوريس جونسون خلال مؤتمر دول التعاون في رواندا إنه "لا داعي لحث الحكومة الأوكرانية على العودة إلى مفاوضات مع روسيا حول إحلال ما وصفه "بالسلام الضعيف".
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن إرغام الأوكرانيين على تحقيق "السلام الضعيف" مقابل تنازلات إقليمية أمر مرفوض.
هذا وكانت السلطات المجرية حثت دول التكتل الغربي على إجراء حوار لحل الأزمة الأوكرانية.