https://arabic.sputniknews.com/20220624/دراسة-تحذر-من-أن-جدري-القردة-قد-يطور-طفرات-غير-متوقعة-1064153939.html

دراسة تحذر من أن جدري القردة قد يطور طفرات "غير متوقعة"

دراسة تحذر من أن جدري القردة قد يطور طفرات "غير متوقعة"

ذكرت صحيفة أنجليزية نقلاً عن دراسة أن "فيروس جدري القرود من المرجح أن يتحور أسرع مما كان متوقعًا في السابق، عند انتقاله من شخص لآخر". 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T12:21+0000

2022-06-24T12:21+0000

2022-06-24T12:21+0000

جدري القردة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1062990270_0:74:2906:1709_1920x0_80_0_0_f03f8e6a0b05af3effe348bc5849424b.jpg

وقال أحد المشاركين في الدراسة التي نقلتها "صحيفة فاينانشيال تايمز"، اليوم الجمعة: "التفشي سببه فيروس قابل لتطوير طفرات كثيرة، أكثر مما يمكن أن نتوقعه من هذا النوع من الفيروسات، كان من غير المتوقع العثور على الكثير من الطفرات في فيروس جدري القرود لعام 2022".وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية أمايا أرتاسكوس غلاريا، اليوم الجمعة، إن "منظمة الصحة العالمية لا توصي بإلغاء الأحداث العامة بسبب انتشار مرض جدري القرود".وقالت المتحدثة باسم المنظمة خلال الندوة عبر الإنترنت: "في الوقت الحالي، لا نوصي بإلغاء أو تأجيل أي أنشطة في المناطق التي تم فيها تحديد حالات الإصابة بجدرى القردة".ونأت منظمة الصحة العالمية بنفسها عن بيان شبكة الصحة العالمية الذي أعلن تفشي مرض جدري القرود، يوم أمس الخميس.وأبلغت شبكة الصحة العالمية (وهي منظمة غير ربحية)، عن 3400 حالة إصابة بجدري القرود في 58 دولة في بيان وأعلنت تفشي المرض كجائحة.

https://arabic.sputniknews.com/20220610/اكتشاف-أول-حالة-جدري-القرود-في-صفوف-الجيش-الأمريكي-في-ألمانيا-1063399005.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

جدري القردة