عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220624/دراسة-تحذر-من-أن-جدري-القردة-قد-يطور-طفرات-غير-متوقعة-1064153939.html
دراسة تحذر من أن جدري القردة قد يطور طفرات "غير متوقعة"
دراسة تحذر من أن جدري القردة قد يطور طفرات "غير متوقعة"
ذكرت صحيفة أنجليزية نقلاً عن دراسة أن "فيروس جدري القرود من المرجح أن يتحور أسرع مما كان متوقعًا في السابق، عند انتقاله من شخص لآخر". 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T12:21+0000
2022-06-24T12:21+0000
جدري القردة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1062990270_0:74:2906:1709_1920x0_80_0_0_f03f8e6a0b05af3effe348bc5849424b.jpg
وقال أحد المشاركين في الدراسة التي نقلتها "صحيفة فاينانشيال تايمز"، اليوم الجمعة: "التفشي سببه فيروس قابل لتطوير طفرات كثيرة، أكثر مما يمكن أن نتوقعه من هذا النوع من الفيروسات، كان من غير المتوقع العثور على الكثير من الطفرات في فيروس جدري القرود لعام 2022".وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية أمايا أرتاسكوس غلاريا، اليوم الجمعة، إن "منظمة الصحة العالمية لا توصي بإلغاء الأحداث العامة بسبب انتشار مرض جدري القرود".وقالت المتحدثة باسم المنظمة خلال الندوة عبر الإنترنت: "في الوقت الحالي، لا نوصي بإلغاء أو تأجيل أي أنشطة في المناطق التي تم فيها تحديد حالات الإصابة بجدرى القردة".ونأت منظمة الصحة العالمية بنفسها عن بيان شبكة الصحة العالمية الذي أعلن تفشي مرض جدري القرود، يوم أمس الخميس.وأبلغت شبكة الصحة العالمية (وهي منظمة غير ربحية)، عن 3400 حالة إصابة بجدري القرود في 58 دولة في بيان وأعلنت تفشي المرض كجائحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/اكتشاف-أول-حالة-جدري-القرود-في-صفوف-الجيش-الأمريكي-في-ألمانيا-1063399005.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1062990270_265:0:2642:1783_1920x0_80_0_0_eaf45b869c3902a4df1f5300f6f5980a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جدري القردة

دراسة تحذر من أن جدري القردة قد يطور طفرات "غير متوقعة"

12:21 GMT 24.06.2022
© AFP 2022 / CYNTHIA S. GOLDSMITHجدري القردة تحت المجهر
جدري القردة تحت المجهر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / CYNTHIA S. GOLDSMITH
تابعنا عبرTelegram
ذكرت صحيفة أنجليزية نقلاً عن دراسة أن "فيروس جدري القرود من المرجح أن يتحور أسرع مما كان متوقعًا في السابق، عند انتقاله من شخص لآخر".
وقال أحد المشاركين في الدراسة التي نقلتها "صحيفة فاينانشيال تايمز"، اليوم الجمعة: "التفشي سببه فيروس قابل لتطوير طفرات كثيرة، أكثر مما يمكن أن نتوقعه من هذا النوع من الفيروسات، كان من غير المتوقع العثور على الكثير من الطفرات في فيروس جدري القرود لعام 2022".
وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية أمايا أرتاسكوس غلاريا، اليوم الجمعة، إن "منظمة الصحة العالمية لا توصي بإلغاء الأحداث العامة بسبب انتشار مرض جدري القرود".
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
اكتشاف أول حالة "جدري القرود" في صفوف الجيش الأمريكي في ألمانيا
10 يونيو, 13:54 GMT
وقالت المتحدثة باسم المنظمة خلال الندوة عبر الإنترنت: "في الوقت الحالي، لا نوصي بإلغاء أو تأجيل أي أنشطة في المناطق التي تم فيها تحديد حالات الإصابة بجدرى القردة".
ونأت منظمة الصحة العالمية بنفسها عن بيان شبكة الصحة العالمية الذي أعلن تفشي مرض جدري القرود، يوم أمس الخميس.
وأبلغت شبكة الصحة العالمية (وهي منظمة غير ربحية)، عن 3400 حالة إصابة بجدري القرود في 58 دولة في بيان وأعلنت تفشي المرض كجائحة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала