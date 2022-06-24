https://arabic.sputniknews.com/20220624/دول-بريكس-تؤكد-على-دورها-في-ضمان-الأمن-الغذائي-العالمي-1064130950.html
دول "بريكس" تؤكد على دورها في ضمان الأمن الغذائي العالمي
دول "بريكس" تؤكد على دورها في ضمان الأمن الغذائي العالمي
أكد قادة دول "بريكس" التزام بلادهم بزيادة التعاون في مجال الزراعة لضمان الأمن الغذائي العالمي. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T03:33+0000
2022-06-24T03:33+0000
2022-06-24T03:33+0000
بريكس
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موسكو - سبوتنيك. وذكر نص إعلان قمة بريكس الرابعة عشر المنشور على موقع الكرملين على الإنترنت، أنه "بالنظر إلى أن بلدان بريكس تنتج حوالي ثلث غذاء العالم، فإننا نؤكد الالتزام بمواصلة التعاون في مجال الزراعة وتكثيف التنمية المستدامة للزراعة والمناطق الريفية في بلدان بريكس، بهدف ضمان الأمن الغذائي في بلداننا وفي كل العالم".وأشارت الأطراف إلى أهمية خامات الإنتاج الزراعي وخاصة الأسمدة لضمان الأمن الغذائي العالمي.وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي لرئيس روسيا دميتري بيسكوف إن الوضع الحالي للأمن الغذائي جاء نتيجة أخطاء الدول الغربية.يشار إلى أنَّ قادة العالم والمنظمات الدولية أثاروا مؤخرا مخاوف بشأن أزمة غذائية وشيكة وواسعة النطاق وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرين إلى تعطل سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار وإخراج إنتاج المحاصيل عن مساره في واحدة من أكبر المناطق المنتجة للحبوب في العالم.وتمثل أوكرانيا وروسيا ما يقدر بنحو 30٪ من الصادرات العالمية من القمح و20٪ من الذرة و76٪ من دوار الشمس.واتهمت الدول الغربية روسيا بمنع شحنات الحبوب في موانئ البحر الأسود، فيما تصر موسكو على أن أوكرانيا لغمت الموانئ، مما يجعل الشحنات مستحيلة.وفي وقت سابق من يونيو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد حواجز أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا. ستتمكن السفن التي تحمل القمح من مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل إذا قامت كييف بتطهير الموانئ من الألغام التي زرعتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/واشنطن-أسعار-الطاقة-والغذاء-العالمية-تأثرت-بعقوباتنا-على-موسكو-1063364415.html
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بريكس
دول "بريكس" تؤكد على دورها في ضمان الأمن الغذائي العالمي
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أكد قادة دول "بريكس" التزام بلادهم بزيادة التعاون في مجال الزراعة لضمان الأمن الغذائي العالمي.
موسكو - سبوتنيك
. وذكر نص إعلان قمة بريكس الرابعة عشر المنشور على موقع الكرملين على الإنترنت، أنه "بالنظر إلى أن بلدان بريكس تنتج حوالي ثلث غذاء العالم، فإننا نؤكد الالتزام بمواصلة التعاون في مجال الزراعة وتكثيف التنمية المستدامة للزراعة والمناطق الريفية في بلدان بريكس، بهدف ضمان الأمن الغذائي في بلداننا وفي كل العالم".
وأشارت الأطراف إلى أهمية خامات الإنتاج الزراعي وخاصة الأسمدة لضمان الأمن الغذائي العالمي.
وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي لرئيس روسيا دميتري بيسكوف إن الوضع الحالي للأمن الغذائي جاء نتيجة أخطاء الدول الغربية.
يشار إلى أنَّ قادة العالم والمنظمات الدولية أثاروا مؤخرا مخاوف بشأن أزمة غذائية وشيكة وواسعة النطاق وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرين إلى تعطل سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار وإخراج إنتاج المحاصيل عن مساره في واحدة من أكبر المناطق المنتجة للحبوب في العالم.
وتمثل أوكرانيا وروسيا ما يقدر بنحو 30٪ من الصادرات العالمية من القمح و20٪ من الذرة و76٪ من دوار الشمس.
واتهمت الدول الغربية روسيا بمنع شحنات الحبوب في موانئ البحر الأسود، فيما تصر موسكو على أن أوكرانيا لغمت الموانئ
، مما يجعل الشحنات مستحيلة.
وفي وقت سابق من يونيو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد حواجز أمام تصدير الحبوب
من أوكرانيا. ستتمكن السفن التي تحمل القمح من مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل إذا قامت كييف بتطهير الموانئ من الألغام التي زرعتها.