https://arabic.sputniknews.com/20220624/رئيسة-وزراء-إستونيا-تكشف-المغزى-الحقيقي-لاستراتيجية-الناتو-1064132971.html
رئيسة وزراء إستونيا تكشف المغزى الحقيقي لاستراتيجية الناتو
رئيسة وزراء إستونيا تكشف المغزى الحقيقي لاستراتيجية الناتو
يعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) استعداده للدفاع عن البلدان الأعضاء في حال تعرضت إلى هجوم، ولكن القصد الحقيقي ترك العدو يحتل البلد قبل أن يشرع الحلف في الدفاع... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T06:27+0000
2022-06-24T06:27+0000
2022-06-24T06:33+0000
العالم
رصد عسكري
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وقالت كالاس لصحيفة "فاينانشل تايمز" إن استراتيجية الحلف الخاصة بالدفاع عن بلدان البلطيق تتضمن إمكانية ترك العدو يحتل البلد، ومن ثم يتم تحريره خلال 180 يوما.وأشارت إلى أن هذا يعني تدمير البلد بكامله.وأضافت أنها حملت استفساراتها إلى مسؤول رفيع المستوى بريطاني، وكان جوابه أن الإستونيين لن ينجوا - غالب الظن – من الموت إذا تعرض بلدهم إلى هجوم من الخارج.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
رئيسة وزراء إستونيا تكشف المغزى الحقيقي لاستراتيجية الناتو
06:27 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 06:33 GMT 24.06.2022) تابعنا عبر
يعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) استعداده للدفاع عن البلدان الأعضاء في حال تعرضت إلى هجوم، ولكن القصد الحقيقي ترك العدو يحتل البلد قبل أن يشرع الحلف في الدفاع عنه. صرحت بذلك رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس.
وقالت
كالاس لصحيفة "فاينانشل تايمز" إن استراتيجية الحلف الخاصة بالدفاع عن بلدان البلطيق تتضمن إمكانية ترك العدو يحتل البلد، ومن ثم يتم تحريره خلال 180 يوما.
وأشارت إلى أن هذا يعني تدمير البلد بكامله.
وأضافت أنها حملت استفساراتها إلى مسؤول رفيع المستوى بريطاني، وكان جوابه أن الإستونيين لن ينجوا - غالب الظن – من الموت إذا تعرض بلدهم إلى هجوم من الخارج.