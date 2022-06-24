https://arabic.sputniknews.com/20220624/رئيسي-يبعث-رسالة-جديدة-إلى-أمريكا-لا-تتحدثوا-إلى-الشعب-الإيراني-بلغة-القوة-1064133251.html
رئيسي يبعث رسالة جديدة إلى أمريكا... لا تتحدثوا إلى الشعب الإيراني بلغة القوة
رئيسي يبعث رسالة جديدة إلى أمريكا... لا تتحدثوا إلى الشعب الإيراني بلغة القوة
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، إن أمريكا باتت تعلن رسميا أن ضغوطها القصوى على إيران قد منيت بفشل ذريع. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T06:37+0000
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أفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات رئيسي جاءت في كلمة له أمام حشد من المواطنين والنخب بمحافظة خراسان الشمالية، الواقعة شمال شرقي إيران.وشدد رئيسي على أن "عدو بلاده يفرض ظروفا صعبة على الشعب الإيراني، لكن هذا الشعب صبر وقاوم بحيث أعلن البيت الأبيض رسميا أن سياسة الضغوط القصوى قد منيت بفشل ذريع وهذا يعني انتصاركم أنتم أيها الشعب الإيراني".وقال الرئيس الإيراني: "حتى لو زاد العدو في إجراءات حظره وضيق دائرة الحصار يوما بعد يوم لكنه يشهد بأن مقاومة الشعب الإيراني تهزمه". موجها رسالة للأمريكيين، قائلا فيها: "لا تتحدثوا إلى الشعب الإيراني بلغة القوة، فهي لا تنفع".وذكر إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني أن عدو بلاده يعمل من خلال شنّ الحروب الاقتصادية والإعلامية على زرع اليأس بين أبناء الشعب الإيراني، مطالبا جميع المسؤولين في بلاده ببث روح الأمل في صفوف الشعب من خلال العمل على أرض الواقع، وليس عبر إطلاق التصريحات.وكان القضاء الإيراني قد أعلن، أمس الخمبس، تغريم الولايات المتحدة الأمريكية 4 مليارات دولار في ملف اغتیال عدد من علماء إيران النوویين.وقالت معاونية الشؤون الدولية للسلطة القضائية ولجنة حقوق الانسان في الجمهورية الإسلامية الإیرانية، في بيان لها، إن "هذا الحکم صدر بحق الإدارة الأمريكية وعدد من مؤسساتها ومسؤولين أمريكيين"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/الرئيس-الإيراني-النمو-الاقتصادي-رهن-بتطوير-الاستثمارات-في-البلاد-1063837032.html
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إيران, أخبار العالم الآن
رئيسي يبعث رسالة جديدة إلى أمريكا... لا تتحدثوا إلى الشعب الإيراني بلغة القوة
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قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، إن أمريكا باتت تعلن رسميا أن ضغوطها القصوى على إيران قد منيت بفشل ذريع.
أفادت وكالة إرنا
، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات رئيسي جاءت في كلمة له أمام حشد من المواطنين والنخب بمحافظة خراسان الشمالية، الواقعة شمال شرقي إيران.
وشدد رئيسي على أن "عدو بلاده يفرض ظروفا صعبة على الشعب الإيراني، لكن هذا الشعب صبر وقاوم بحيث أعلن البيت الأبيض رسميا أن سياسة الضغوط القصوى قد منيت بفشل ذريع وهذا يعني انتصاركم أنتم أيها الشعب الإيراني".
وقال الرئيس الإيراني: "حتى لو زاد العدو في إجراءات حظره
وضيق دائرة الحصار يوما بعد يوم لكنه يشهد بأن مقاومة الشعب الإيراني تهزمه". موجها رسالة للأمريكيين، قائلا فيها: "لا تتحدثوا إلى الشعب الإيراني بلغة القوة، فهي لا تنفع".
وذكر إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني أن عدو بلاده يعمل من خلال شنّ الحروب الاقتصادية والإعلامية على زرع اليأس بين أبناء الشعب الإيراني، مطالبا جميع المسؤولين في بلاده ببث روح الأمل في صفوف الشعب من خلال العمل على أرض الواقع، وليس عبر إطلاق التصريحات.
وكان القضاء الإيراني
قد أعلن، أمس الخمبس، تغريم الولايات المتحدة الأمريكية 4 مليارات دولار في ملف اغتیال عدد من علماء إيران النوویين.
وقالت معاونية الشؤون الدولية للسلطة القضائية ولجنة حقوق الانسان في الجمهورية الإسلامية الإیرانية، في بيان لها، إن "هذا الحکم صدر بحق الإدارة الأمريكية وعدد من مؤسساتها ومسؤولين أمريكيين"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
.