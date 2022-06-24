https://arabic.sputniknews.com/20220624/رئيس-البنك-المركزي-الإيراني-يعتزم-عقد-اتفاقيات-تبادل-العملات-1064160812.html

رئيس البنك المركزي الإيراني يعتزم عقد اتفاقيات تبادل العملات

رئيس البنك المركزي الإيراني يعتزم عقد اتفاقيات تبادل العملات

يعتزم علي صالح آبادي، رئيس البنك المركزي الإيراني، القيام بجولة خارجية بهدف عقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن تبادل العملات والتبادل بالعملات المحلية. 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T13:50+0000

2022-06-24T13:50+0000

2022-06-24T13:50+0000

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ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الجمعة، عن العلاقات العامة للبنك المركزي الإيراني أن اعتزام عقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتبادل العملات واستبدال العملات المحلية في التبادل التجاري والاقتصادي أمر أو ملف مدرج على جدول الأعمال الإيراني.وأكدت العلاقات العامة للبنك الإيراني أن هناك مشاورات جرت بين إيران ودول أخرى في هذا الأمر، مشيرة إلى اعتزام رئيس البنك بزيارة إلى إحدى الدول المهمة قريبا، لمتابعة تنفيذ هذا الملف، دون تسمية الدولة المذكورة.وفي سياق ذي صلة، قال نائب رئيس البنك المركزي الإيراني للشؤون الدولية، محسن كريمي، لوكالة "سبوتنيك"، في الأول من أبريل/ نيسان الماضي، إن "إيران تريد إجراء العمليات التجارية مع روسيا بالعملات الوطنية للبلدين، الروبل والتومان، وهناك بالفعل اتفاقات بهذا الشأن".وأضاف كريمي: "هناك اتفاقيات وإمكانيات، وإيران تريد فقط استخدامها لإجراء عمليات تجارية مع روسيا بالروبل والتومان". ويتوجه العديد من الدول لتجنب التعامل بالدولار، واستبداله بالعملات المحلية.وقال مسؤولون في الهند إن البنك المركزي والحكومة يفكرون في إنشاء تسهيلات تداول العملة الوطنية "الروبية" لتخفيف تأثير القيود الغربية على المدفوعات الدولية من وإلى روسيا.ونشرت صحيفة The Times of India، نقلا عن مصادر، أن الهند تقترب من توقيع اتفاقية مع روسيا لاستيراد 3.5 مليون برميل من النفط بسعر مخفض بشكل كبير.وبحسب الصحيفة، ستتولى روسيا تسليم النفط إلى الهند والتأمين على هذه الصفقة، التي ستتغلب على العقبات أمام المستوردين من الهند في مواجهة العقوبات ضد روسيا. وقالت المصادر إن "تنفيذ الاتفاق سيعني أن الهند لن تغلق الأبواب أمام التجارة مع حليفها القديم روسيا".وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات التسليم المخطط لها من النفط الروسي ستستغرق عدة أشهر، دون تسمية العلامة التجارية للنفط وموانئ الشحن.

https://arabic.sputniknews.com/20220331/روسيا-والهند-تجدان-بديلا-لنظام-سويفت-1060681658.html

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