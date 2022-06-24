https://arabic.sputniknews.com/20220624/رئيس-الحكومة-التونسية-الأسبق-يدخل-في-إضراب-عن-الطعام-احتجاجا-على-احتجازه-1064134974.html
رئيس الحكومة التونسية الأسبق يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على احتجازه
رئيس الحكومة التونسية الأسبق يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على احتجازه
دخل رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي، في إضراب عن الطعام، احتجاجا على ما تعرض له من توقيف واحتجاز على يد السلطات التونسية. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T07:19+0000
2022-06-24T07:19+0000
2022-06-24T07:19+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب ما نشره القيادي في حركة "النهضة" نور الدين البحيري، عبر صفحته في "فيسبوك"، أكد أن الجبالي دخل في إضراب عن الطعام، وقال إن وضعه الصحي في خطر، حسب تعبيره.وتحت عنوان "حياة رئيس الحكومة الأسبق في خطر"، كتب البحيري يقول: مرة أخرى تقدم سلطة الانقلاب على اختطاف الأخ المناضل الوطني حمادي الجبالي الرئيس الأسبق للحكومة واحتجازه قسريا".وناشد البحيري من سماهم "كل القوى الوطنية" بضرورة "تحمل مسؤولياتها في حماية حياة الأخ حمادي ووضع حد لمسلسل جرائم سلطة الانقلاب"، حسب تعبيره.وأوضح في تدوينته على "فيسبوك"، أنه "تم احتجاز رئيس الحكومة الأسبق المهندس حمادي الجبالي على مستوى عمادة خزامة الشرقية في مفترق (بورا بورا) بسوسة من طرف فرقة أمنية وحجز هاتفه الجوال وهاتف زوجته واقتياده إلى وجهة غير معلومة على طريقة الأستاذ نور الدين البحيري متعللين بعدم حيازته لبطاقة تعريف وطنية منع من الحصول عليها عندما تقدم لتجديدها مع جواز السفر منذ أشهر عديدة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
رئيس الحكومة التونسية الأسبق يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على احتجازه
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دخل رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي، في إضراب عن الطعام، احتجاجا على ما تعرض له من توقيف واحتجاز على يد السلطات التونسية.
وحسب ما نشره القيادي في حركة "النهضة" نور الدين البحيري، عبر صفحته في "فيسبوك"، أكد أن الجبالي دخل في إضراب عن الطعام، وقال إن وضعه الصحي
في خطر، حسب تعبيره.
وتحت عنوان "حياة رئيس الحكومة الأسبق في خطر"، كتب البحيري يقول: مرة أخرى تقدم سلطة الانقلاب على اختطاف الأخ المناضل الوطني حمادي الجبالي الرئيس الأسبق للحكومة واحتجازه قسريا".
ولفت إلى أن الجبالي اضطر "للدخول في إضراب وحشي عن الطعام، رغم وضعه الصحي الصعب".
وناشد البحيري من سماهم "كل القوى الوطنية" بضرورة "تحمل مسؤولياتها في حماية حياة الأخ حمادي ووضع حد لمسلسل جرائم سلطة الانقلاب"، حسب تعبيره.
وكان الحساب الرسمي لرئيس الحكومة التونسية الأسبق، حمادي الجبالي، على "فيسبوك"، قد أكد أنه تم توقيف الجبالي، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
وأوضح في تدوينته على "فيسبوك"، أنه "تم احتجاز رئيس الحكومة الأسبق المهندس حمادي الجبالي على مستوى عمادة خزامة الشرقية في مفترق (بورا بورا) بسوسة من طرف فرقة أمنية وحجز هاتفه الجوال وهاتف زوجته واقتياده إلى وجهة غير معلومة على طريقة الأستاذ نور الدين البحيري متعللين بعدم حيازته لبطاقة تعريف وطنية منع من الحصول عليها عندما تقدم لتجديدها مع جواز السفر منذ أشهر عديدة".