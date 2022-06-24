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https://arabic.sputniknews.com/20220624/رئيس-الوزراء-البولندي-الاتحاد-الأوروبي-يواجه-مشاكل-في-الامتثال-للعقوبات-ضد-روسيا--1064155864.html
رئيس الوزراء البولندي: الاتحاد الأوروبي يواجه مشاكل في الامتثال للعقوبات ضد روسيا
رئيس الوزراء البولندي: الاتحاد الأوروبي يواجه مشاكل في الامتثال للعقوبات ضد روسيا
صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، لدى وصوله في اليوم الثاني من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يواجه مشاكل في فرض عقوبات ضد روسيا. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T12:44+0000
2022-06-24T12:45+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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وقال: "إن جميع إجراءاتنا ضد روسيا تهدف إلى كسر الحلزون العسكري وتدمير الآلة العسكرية. واليوم نتحدث، من جهة، عن التنفيذ الفعال لبنود جميع حزم العقوبات الست، لأن المشاكل تظهر هنا، وكذلك حول مختلف الحلول الجديدة التي سنتحدث عنها في الأسابيع المقبلة، سنركز عليها ".بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، على وجه الخصو ، على موارد الطاقة الروسية. تنص الحزمة السادسة على التطبيق التدريجي لفرض حظر على واردات النفط من روسيا. سيؤثر الحظر فقط على عمليات التسليم عن طريق البحر، ولا يخضع النفط الذي يمر عبر خط أنابيب دروجبا لقيود. في المستقبل، لا تستبعد أوروبا إدخال الحزمة السابعة، والتي قد تشمل حظرًا على إمدادات الغاز الروسي. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا

رئيس الوزراء البولندي: الاتحاد الأوروبي يواجه مشاكل في الامتثال للعقوبات ضد روسيا

12:44 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 12:45 GMT 24.06.2022)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، لدى وصوله في اليوم الثاني من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يواجه مشاكل في فرض عقوبات ضد روسيا.
وقال: "إن جميع إجراءاتنا ضد روسيا تهدف إلى كسر الحلزون العسكري وتدمير الآلة العسكرية. واليوم نتحدث، من جهة، عن التنفيذ الفعال لبنود جميع حزم العقوبات الست، لأن المشاكل تظهر هنا، وكذلك حول مختلف الحلول الجديدة التي سنتحدث عنها في الأسابيع المقبلة، سنركز عليها ".
بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، على وجه الخصو ، على موارد الطاقة الروسية. تنص الحزمة السادسة على التطبيق التدريجي لفرض حظر على واردات النفط من روسيا. سيؤثر الحظر فقط على عمليات التسليم عن طريق البحر، ولا يخضع النفط الذي يمر عبر خط أنابيب دروجبا لقيود. في المستقبل، لا تستبعد أوروبا إدخال الحزمة السابعة، والتي قد تشمل حظرًا على إمدادات الغاز الروسي. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.
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