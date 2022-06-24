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https://arabic.sputniknews.com/20220624/رئيس-كوريا-الجنوبية-سأرد-بحزم-على-أي-استفزازات-لبيونغ-يانغ-لكنني-سأترك-الباب-مفتوحا-للحوار-1064142233.html
رئيس كوريا الجنوبية: سأرد بحزم على أي استفزازات لبيونغ يانغ... لكنني سأترك الباب مفتوحا للحوار
رئيس كوريا الجنوبية: سأرد بحزم على أي استفزازات لبيونغ يانغ... لكنني سأترك الباب مفتوحا للحوار
قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك-يول، اليوم الجمعة، إنه لن يتوانى عن الرد بحزم على ما وصفها بـ "استفزازات" بيونغ يانغ. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T08:43+0000
2022-06-24T08:43+0000
كوريا الجنوبية
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كوريا الشمالية
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وحسب تصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية، أوضح يون أن استفزازات كوريا الشمالية ستلاقي ردا حازما منه، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه سيترك الباب مفتوحا دائما للحوار.تصريحات يون جاءت في كلمة تهنئة له لمنتدى السلام الذي استضافته وكالة يونهاب للأنباء ووزارة الوحدة في سيئول.وقال: "سنستجيب بشكل صارم وحازم مع المجتمع الدولي لأعمال كوريا الشمالية الاستفزازية التي تهدد حياة الناس وسلامتهم، والحرية والسلام، بما يتماشى مع المبادئ، ومع ذلك، سنترك الباب مفتوحا دائما للحوار".وأوضح أنه سيعقد على هامش قمة الناتو، لقاءات ثنائية تستهدف مزيدا من التعاون في ملفات متعددة مثل "الطاقة النووية والطاقة المتجددة".وقال: "سنواصل تعزيز التعاون مع الدول الصديقة الرئيسية مثل الولايات المتحدة واليابان، أما بالنسبة للصين، سنطور علاقة التعاون متبادلة المنفعة بروح الاحترام المتبادل."
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كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

رئيس كوريا الجنوبية: سأرد بحزم على أي استفزازات لبيونغ يانغ... لكنني سأترك الباب مفتوحا للحوار

08:43 GMT 24.06.2022
© AFP 2022 / JEON HEON-KYUNرئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، 10 مايو/ أيار 2022
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، 10 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / JEON HEON-KYUN
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قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك-يول، اليوم الجمعة، إنه لن يتوانى عن الرد بحزم على ما وصفها بـ "استفزازات" بيونغ يانغ.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية، أوضح يون أن استفزازات كوريا الشمالية ستلاقي ردا حازما منه، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه سيترك الباب مفتوحا دائما للحوار.
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تصريحات يون جاءت في كلمة تهنئة له لمنتدى السلام الذي استضافته وكالة يونهاب للأنباء ووزارة الوحدة في سيئول.
وقال: "سنستجيب بشكل صارم وحازم مع المجتمع الدولي لأعمال كوريا الشمالية الاستفزازية التي تهدد حياة الناس وسلامتهم، والحرية والسلام، بما يتماشى مع المبادئ، ومع ذلك، سنترك الباب مفتوحا دائما للحوار".

وأكد يون أنه سيحضر قمة الناتو في العاصمة الإسبانية، مدريد، الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه يستهدف من حضوره توسيع تعاون بلاده مع الحلفاء والدول الصديقة.

وأوضح أنه سيعقد على هامش قمة الناتو، لقاءات ثنائية تستهدف مزيدا من التعاون في ملفات متعددة مثل "الطاقة النووية والطاقة المتجددة".
وقال: "سنواصل تعزيز التعاون مع الدول الصديقة الرئيسية مثل الولايات المتحدة واليابان، أما بالنسبة للصين، سنطور علاقة التعاون متبادلة المنفعة بروح الاحترام المتبادل."
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