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رئيس مخابرات إسرائيلي سابق يكشف الدول المرجح استهداف إيران لمواطنين إسرائيليين فيها
رئيس مخابرات إسرائيلي سابق يكشف الدول المرجح استهداف إيران لمواطنين إسرائيليين فيها
قال الجنرال هايمان تامير، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، اليوم الجمعة، إن إيران ستحاول استهداف مواطنين إسرائيليين في أماكن مختلفة حول... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T11:33+0000
2022-06-24T11:33+0000
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ونقلت إذاعة "ريشت بيت"، صباح اليوم الجمعة، أن الجنرال هايمان تامير قد أكد أن إيران ستحاول استهداف وإيذاء مواطنين ورعايا إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم، ولن يقتصر الأمر على تركيا فقط.وحول الأماكن المرجح استهداف إيران لمواطنين ورعايا إسرائيليين فيها، أشار الجنرال هايمان تامير أن منطقة الشرق الأقصى مرشحة لاستهداف إسرائيليين فيها.وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الاثنين الماضي، أن "الجهود المشتركة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتركية أثمرت وأدت إلى إحباط عدة هجمات إيرانية على الأراضي التركية".وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي في جلسة الحكومة، الامتناع عن السفر إلى تركيا، داعيا إياهم إلى تحمل المسؤولية والحفاظ على أمنهم، مشددا على أن من يرسل الإرهابيين ويستهدف المواطنين الإسرائيليين سيدفع الثمن.وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء السبت الماضي، عن مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية أن تحذيرات صدرت للمواطنين الإسرائيليين.وأكدت الصحيفة أن المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول من الخروج لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.
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أخبار العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

رئيس مخابرات إسرائيلي سابق يكشف الدول المرجح استهداف إيران لمواطنين إسرائيليين فيها

11:33 GMT 24.06.2022
© AP Photo / Gene J. Puskarعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Gene J. Puskar
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قال الجنرال هايمان تامير، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، اليوم الجمعة، إن إيران ستحاول استهداف مواطنين إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم.
ونقلت إذاعة "ريشت بيت"، صباح اليوم الجمعة، أن الجنرال هايمان تامير قد أكد أن إيران ستحاول استهداف وإيذاء مواطنين ورعايا إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم، ولن يقتصر الأمر على تركيا فقط.
وحول الأماكن المرجح استهداف إيران لمواطنين ورعايا إسرائيليين فيها، أشار الجنرال هايمان تامير أن منطقة الشرق الأقصى مرشحة لاستهداف إسرائيليين فيها.
وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الاثنين الماضي، أن "الجهود المشتركة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتركية أثمرت وأدت إلى إحباط عدة هجمات إيرانية على الأراضي التركية".
وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي في جلسة الحكومة، الامتناع عن السفر إلى تركيا، داعيا إياهم إلى تحمل المسؤولية والحفاظ على أمنهم، مشددا على أن من يرسل الإرهابيين ويستهدف المواطنين الإسرائيليين سيدفع الثمن.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء السبت الماضي، عن مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية أن تحذيرات صدرت للمواطنين الإسرائيليين.
وأكدت الصحيفة أن المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول من الخروج لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.
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