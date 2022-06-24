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https://arabic.sputniknews.com/20220624/ركاب-طائرة-يعيشون-لحظات-مرعبة-أثناء-الهبوط-فيديو-1064151748.html
ركاب طائرة يعيشون لحظات مرعبة أثناء الهبوط... فيديو
ركاب طائرة يعيشون لحظات مرعبة أثناء الهبوط... فيديو
عاش ركاب طائرة قادمة من جمهورية الدومينيكان إلى مطار ميامي الأمريكي، لحظات من الرعب خلال هبوط عنيف للطائرة. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
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ووثق أحد ركاب الطائرة رعب الركاب خلال الهبوط حيث اصطدمت الطائرة عدة مرات بمدرج الهبوط قبل أن تستقر الأمور.ويظهر الفيديو الذي تداولته وسائل الإعلام ومواقع تواصل اجتماعي، فزع الركاب وصيحات الرعب بسبب اهتزاز الطائرة بشكل عنيف حتى أن بعضهم تشبث بالآخر من شدة الصدمات.وقال ناشرو الفيديو إنه تم التقاط هذا المقطع يوم 21 يونيو/ حزيران الجاري في حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء، فيما تجري التحقيقات للوقوف على أسباب هذا الهبوط الصعب.
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ركاب طائرة يعيشون لحظات مرعبة أثناء الهبوط... فيديو

11:54 GMT 24.06.2022
© Photo / CC0طائرة ركاب
طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Photo / CC0
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عاش ركاب طائرة قادمة من جمهورية الدومينيكان إلى مطار ميامي الأمريكي، لحظات من الرعب خلال هبوط عنيف للطائرة.
ووثق أحد ركاب الطائرة رعب الركاب خلال الهبوط حيث اصطدمت الطائرة عدة مرات بمدرج الهبوط قبل أن تستقر الأمور.
ويظهر الفيديو الذي تداولته وسائل الإعلام ومواقع تواصل اجتماعي، فزع الركاب وصيحات الرعب بسبب اهتزاز الطائرة بشكل عنيف حتى أن بعضهم تشبث بالآخر من شدة الصدمات.
وقال ناشرو الفيديو إنه تم التقاط هذا المقطع يوم 21 يونيو/ حزيران الجاري في حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء، فيما تجري التحقيقات للوقوف على أسباب هذا الهبوط الصعب.
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