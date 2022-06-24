https://arabic.sputniknews.com/20220624/ركاب-طائرة-يعيشون-لحظات-مرعبة-أثناء-الهبوط-فيديو-1064151748.html
ركاب طائرة يعيشون لحظات مرعبة أثناء الهبوط... فيديو
ركاب طائرة يعيشون لحظات مرعبة أثناء الهبوط... فيديو
عاش ركاب طائرة قادمة من جمهورية الدومينيكان إلى مطار ميامي الأمريكي، لحظات من الرعب خلال هبوط عنيف للطائرة. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T11:54+0000
2022-06-24T11:54+0000
2022-06-24T11:54+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103687/31/1036873173_0:20:1920:1100_1920x0_80_0_0_6314d52280f9d3bdec9501b9e30b3afa.jpg
ووثق أحد ركاب الطائرة رعب الركاب خلال الهبوط حيث اصطدمت الطائرة عدة مرات بمدرج الهبوط قبل أن تستقر الأمور.ويظهر الفيديو الذي تداولته وسائل الإعلام ومواقع تواصل اجتماعي، فزع الركاب وصيحات الرعب بسبب اهتزاز الطائرة بشكل عنيف حتى أن بعضهم تشبث بالآخر من شدة الصدمات.وقال ناشرو الفيديو إنه تم التقاط هذا المقطع يوم 21 يونيو/ حزيران الجاري في حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء، فيما تجري التحقيقات للوقوف على أسباب هذا الهبوط الصعب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103687/31/1036873173_214:0:1707:1120_1920x0_80_0_0_13606e1dcfbb6e3e647e66b5950698c7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
ركاب طائرة يعيشون لحظات مرعبة أثناء الهبوط... فيديو
تابعنا عبر
عاش ركاب طائرة قادمة من جمهورية الدومينيكان إلى مطار ميامي الأمريكي، لحظات من الرعب خلال هبوط عنيف للطائرة.
ووثق أحد ركاب الطائرة رعب الركاب خلال الهبوط حيث اصطدمت الطائرة عدة مرات بمدرج الهبوط قبل أن تستقر الأمور.
ويظهر الفيديو الذي تداولته وسائل الإعلام ومواقع تواصل اجتماعي، فزع الركاب وصيحات الرعب بسبب اهتزاز الطائرة بشكل عنيف حتى أن بعضهم تشبث بالآخر من شدة الصدمات.
وقال ناشرو الفيديو إنه تم التقاط هذا المقطع يوم 21 يونيو/ حزيران الجاري في حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء، فيما تجري التحقيقات للوقوف على أسباب هذا الهبوط الصعب.