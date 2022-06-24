https://arabic.sputniknews.com/20220624/زاخاروفا-سنرد-بشكل-مناسب-على-محاولات-واشنطن-التحدث-معنا-من-موقع-قوة-1064142354.html
زاخاروفا: سنرد بشكل مناسب على محاولات واشنطن التحدث معنا من "موقع قوة"
زاخاروفا: سنرد بشكل مناسب على محاولات واشنطن التحدث معنا من "موقع قوة"
أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو ستستخلص النتائج وتتخذ الإجراءات المناسبة ردا على محاولات الولايات المتحدة التحدث مع موسكو من موقع قوة. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T08:46+0000
2022-06-24T08:46+0000
2022-06-24T08:46+0000
روسيا
ماريا زاخاروفا
الولايات المتحدة الأمريكية
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، ببيان نشر على موقع الخارجية "في الأيام الأخيرة، ظهرت اتجاهات متناقضة بشكل صريح في خط السلطات الرسمية الأمريكية. فمن ناحية، نسمع المزيد من التأكيدات الرسمية المتكررة بأن واشنطن تعتزم الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية والحفاظ على الظروف الطبيعية لعمل البعثات الدبلوماسية للبلدين. ومن ناحية أخرى، لا يسع المرء إلا أن يذكر أن هذا النوع من البيانات يتم إلغاؤه بشكل أساسي بسبب الأعمال العدائية المتزايدة من الجانب الأمريكي".وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "هناك كل الأسباب للاعتقاد بأننا نتحدث عن مظاهر تكتيكات معقدة، أو بالأحرى، عن محاولات فظة ومتعجرفة للتحدث إلينا "من موقع قوة" سوف نستخلص الاستنتاجات ونتخذ الإجراءات المناسبة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, ماريا زاخاروفا, الولايات المتحدة الأمريكية
زاخاروفا: سنرد بشكل مناسب على محاولات واشنطن التحدث معنا من "موقع قوة"
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أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو ستستخلص النتائج وتتخذ الإجراءات المناسبة ردا على محاولات الولايات المتحدة التحدث مع موسكو من موقع قوة.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، ببيان نشر على موقع الخارجية "في الأيام الأخيرة، ظهرت اتجاهات متناقضة بشكل صريح في خط السلطات الرسمية الأمريكية. فمن ناحية، نسمع المزيد من التأكيدات الرسمية المتكررة بأن واشنطن تعتزم الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية والحفاظ على الظروف الطبيعية لعمل البعثات الدبلوماسية للبلدين. ومن ناحية أخرى، لا يسع المرء إلا أن يذكر أن هذا النوع من البيانات يتم إلغاؤه بشكل أساسي بسبب الأعمال العدائية المتزايدة من الجانب الأمريكي".
وأضافت "حظر عبور عدد من الشحنات إلى منطقة كالينينغراد، الذي فُرض بوضوح بإملاء من الولايات المتحدة وتعطيل رحلة خاصة لنقل دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة"، وكأن هذ ليس كافيا - غير كافي ظاهريا، ولكنها في الواقع خدعة استفزازية علنية".
وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "هناك كل الأسباب للاعتقاد بأننا نتحدث عن مظاهر تكتيكات معقدة، أو بالأحرى، عن محاولات فظة ومتعجرفة للتحدث إلينا "من موقع قوة" سوف نستخلص الاستنتاجات ونتخذ الإجراءات المناسبة".