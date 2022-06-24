https://arabic.sputniknews.com/20220624/زيدان-أحلم-بتدريب-المنتخب-الفرنسي-وتدريب-باريس-سان-جيرمان-ليس-مستحيلا-1064163089.html
زيدان: أحلم بتدريب المنتخب الفرنسي... وتدريب باريس سان جيرمان ليس مستحيلا
زيدان: أحلم بتدريب المنتخب الفرنسي... وتدريب باريس سان جيرمان ليس مستحيلا
لم يُخفِ أسطورة كرة القدم الفرنسية ذو الأصول الجزائرية، زين الدين زيدان، رغبته في تدريب منتخب الديوك، الذي قاده يوما لحصد أول بطولة كأس عالم في تاريخه، عام... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T14:43+0000
2022-06-24T14:43+0000
2022-06-24T14:43+0000
رياضة
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وبمناسبة عيد ميلاده الخمسين، استعرض الدولي الفرنسي السابق في مقابلة مطولة مع صحيفة "ليكيب" الرياضية، نشرت الخميس، مسيرته كلاعب ومدرب، وخططه المستقبلة، مؤكدا أن تدريب المنتخب الفرنسي هو "أجمل شيء يمكن أن يحصل".وقال بطل العالم عام 1998: "أرغب بذلك بالطبع. سأشرف على تدريبات الفريق يوما ما. متى؟ الأمر لا يعتمد عليَّ، لكنني أريد العودة إلى المنتخب الفرنسي. إنها القمة. كوني عشت ذلك، والآن أصبحت مدربا، فإن منتخب فرنسا راسخ في ذاكرتي".وعما إذا كانت هناك طموحات أخرى يسعى لإنجازها، رد زيدان: "أريد أن أكون مديرا لمشروع أخططه بنفسي، مثل رئيس ناد أو شركة.. لقد بدأت مشروعا بالفعل، بتأسيس شركة مع أشقائي.. أتطلع لمشروع أكبر مع أشخاص أحبهم، ويكونون محل ثقة". وتابع، قائلا:بالمقابل، لم يغلق زيدان الباب كاملا في وجه الفريق الباريسي، إذ قال: "لا يمكن القول بأن هذا مستحيل خاصة عندما تكون مدربا...".وبعد أن قاد ريال مدريد إلى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا (2016 و2017 و2018)، وبعد أن توج معه باللقب القاري كلاعب في 2002، يبحث زيدان عن تحد جديد.وحقق زين الدين زيدان خلال مسيرته إنجازات وانتصارات كبيرة، أبرزها لقب بطل العالم مع منتخب فرنسا في 1998، ثم لقب بطل أمم أوروبا في عام 2000.
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رياضة
زيدان: أحلم بتدريب المنتخب الفرنسي... وتدريب باريس سان جيرمان ليس مستحيلا
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لم يُخفِ أسطورة كرة القدم الفرنسية ذو الأصول الجزائرية، زين الدين زيدان، رغبته في تدريب منتخب الديوك، الذي قاده يوما لحصد أول بطولة كأس عالم في تاريخه، عام 1998.
وبمناسبة عيد ميلاده الخمسين، استعرض الدولي الفرنسي السابق في مقابلة مطولة
مع صحيفة "ليكيب" الرياضية، نشرت الخميس، مسيرته كلاعب ومدرب، وخططه المستقبلة، مؤكدا أن تدريب المنتخب الفرنسي هو "أجمل شيء يمكن أن يحصل".
وقال بطل العالم عام 1998: "أرغب بذلك بالطبع. سأشرف على تدريبات الفريق يوما ما. متى؟ الأمر لا يعتمد عليَّ، لكنني أريد العودة إلى المنتخب الفرنسي. إنها القمة. كوني عشت ذلك، والآن أصبحت مدربا، فإن منتخب فرنسا راسخ في ذاكرتي".
وأضاف: "لا أعلم هل سيحدث ذلك بعد المدرب الحالي (ديديه ديشامب) أم لا.. بالطبع لديهم أهداف وخطط (في الاتحاد الفرنسي)، لكن قيادة منتخب فرنسا طموح كبير في ذهني".
وعما إذا كانت هناك طموحات أخرى يسعى لإنجازها، رد زيدان: "أريد أن أكون مديرا لمشروع أخططه بنفسي، مثل رئيس ناد أو شركة.. لقد بدأت مشروعا بالفعل، بتأسيس شركة مع أشقائي.. أتطلع لمشروع أكبر مع أشخاص أحبهم، ويكونون محل ثقة". وتابع، قائلا:
أرغب في مواصلة مهنة التدريب...والشائعات حول أنني أتولى تدريبات باريس سان جرمان لا أساس لها من الصحة في الوقت الحالي... والدليل على ذلك أنه حتى رئيس النادي ناصر الخليفي استبعد هذه الفكرة.
بالمقابل، لم يغلق زيدان الباب كاملا في وجه الفريق الباريسي، إذ قال: "لا يمكن القول بأن هذا مستحيل خاصة عندما تكون مدربا...".
وبعد أن قاد ريال مدريد إلى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا (2016 و2017 و2018)، وبعد أن توج معه باللقب القاري كلاعب في 2002، يبحث زيدان عن تحد جديد.
وحقق زين الدين زيدان خلال مسيرته إنجازات وانتصارات كبيرة، أبرزها لقب بطل العالم مع منتخب فرنسا في 1998، ثم لقب بطل أمم أوروبا في عام 2000.