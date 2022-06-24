https://arabic.sputniknews.com/20220624/زيلينسكي-أوروبا-تخطب-أوكرانيا-1064145762.html
زيلينسكي: أوروبا تخطب أوكرانيا
زيلينسكي: أوروبا تخطب أوكرانيا
بينما رأت أوساط مراقبة أن القرار الذي اتخذه قادة الاتحاد الأوروبي بخصوص أوكرانيا قد لا يعدو كونه مجرد قرار سياسي، عبر الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن رضاه. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T09:51+0000
2022-06-24T09:51+0000
2022-06-24T09:51+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062178526_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_157cd08843330ab596d3fd5e023fcd8f.jpg
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد قرروا، أمس الخميس، منح صفة عضو مرشح في الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا. وأعلن زيلينسكي ترحيبه بقرار الاتحاد الأوروبي، واصفا إياه بإعلان الخطوبة.وقال زيلينسكي الذي ما برح يناشد رعاته في أمريكا وأوروبا تقديم المزيد من المساعدات إليه، في كلمة بثها بالفيديو إن منح صفة عضو مرشح في الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا يعني إعلان الخطوبة وإقدام الاتحاد الأوروبي على خطوة كبيرة نحو الارتباط بأوكرانيا.وليس هذا فقط، بل رأى زيلينسكي أن صفة عضو مرشح تدفع بأوكرانيا من مصاف "بلدان ثالثة" إلى مرتبة أعلى، وتتيح لبلاده المشاركة في أعمال بعض هيئات الاتحاد الأوروبي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062178526_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_9e0b1b239913ad045346be40fd57de67.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي: أوروبا تخطب أوكرانيا
تابعنا عبر
بينما رأت أوساط مراقبة أن القرار الذي اتخذه قادة الاتحاد الأوروبي بخصوص أوكرانيا قد لا يعدو كونه مجرد قرار سياسي، عبر الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن رضاه.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد قرروا، أمس الخميس، منح صفة عضو مرشح في الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا. وأعلن زيلينسكي ترحيبه بقرار
الاتحاد الأوروبي، واصفا إياه بإعلان الخطوبة.
وقال زيلينسكي الذي ما برح يناشد رعاته في أمريكا وأوروبا تقديم المزيد من المساعدات إليه، في كلمة بثها بالفيديو إن منح صفة عضو مرشح في الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا يعني إعلان الخطوبة وإقدام الاتحاد الأوروبي على خطوة كبيرة نحو الارتباط بأوكرانيا.
وليس هذا فقط، بل رأى زيلينسكي أن صفة عضو مرشح تدفع بأوكرانيا من مصاف "بلدان ثالثة" إلى مرتبة أعلى، وتتيح لبلاده المشاركة في أعمال بعض هيئات الاتحاد الأوروبي.