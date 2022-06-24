https://arabic.sputniknews.com/20220624/سولنتسبيك-قوة-رهيبة-لماذا-تخشى-القوات-الأوكرانية-هذه-المنظومة-1064131577.html
"سولنتسبيك" قوة رهيبة... لماذا تخشى القوات الأوكرانية هذه المنظومة
"سولنتسبيك" قوة رهيبة... لماذا تخشى القوات الأوكرانية هذه المنظومة
اكتشفت قناة "زفيزدا" سبب خوف القوات المسلحة لأوكرانيا من منظومة توس "سولنتسبيك" الروسية. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T04:40+0000
2022-06-24T04:40+0000
2022-06-24T04:40+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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توس "سولنتسبيك"- قوة رهيبة. تحتوي العبوة على 24 مقذوفًا حراريًا. إنها قادرة على تغطية مساحة 200 × 200 متر، مع تدمير كل شيء: القوى العاملة، والمركبات الخفيفة، وحتى التحصينات. تعتبر المواجهة غير واقعية، باستثناء تدمير الجهاز نفسه. هذا هو السبب في مطاردة القوات الأوكرانية لهذه المنظومة.من المستحيل حتى في الخنادق والمخابئ الاختباء من وابل من "سولنتسبيك". بعد إصابة قذيفة بوزن مائتي كيلوغرام الهدف، يتبدد الخليط الحراري في الهواء وينفجر تحت ضغط هائل، مما يؤدي إلى درجة حرارة 3000 درجة. حتى الدروع الفولاذية تذوب في مثل هذا الجحيم.وقال ألكسي، رئيس الطاقم: "يتطلب العمل على مسافة قصيرة من العدو أن يكون الطاقم مركزًا ومنسقًا قدر الإمكان. أي تأخير يمكن أن يكون مكلفا للغاية. لقد تعرضنا مراراً لقذائف الهاون ونيران المدفعية. توجد آثار شظايا كثيرة على المركبة. هناك ضربة من آر بي جي. لكن مع ذلك، نجا الطاقم، وخرج من الحصار. ظل الجميع على قيد الحياة".يمكن أن تضرب "سولنتسبيك" على مسافة تصل إلى ستة كيلومترات. ولكن مع ذلك، فإن إطلاق النار في الحقول من مواقع مفتوحة يمكن أن يكون خطيرًا للغاية. لذلك، يتعين على أطقم المركبات القتالية العمل في الليل تقريبًا أكثر من النهار. هذا أقل خطورة، بالإضافة إلى أنه يخلق تأثير مفاجأة للعدو.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
"سولنتسبيك" قوة رهيبة... لماذا تخشى القوات الأوكرانية هذه المنظومة
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اكتشفت قناة "زفيزدا" سبب خوف القوات المسلحة لأوكرانيا من منظومة توس "سولنتسبيك" الروسية.
توس "سولنتسبيك"- قوة رهيبة. تحتوي العبوة على 24 مقذوفًا حراريًا. إنها قادرة على تغطية مساحة 200 × 200 متر، مع تدمير كل شيء: القوى العاملة، والمركبات الخفيفة، وحتى التحصينات. تعتبر المواجهة غير واقعية، باستثناء تدمير الجهاز نفسه. هذا هو السبب في مطاردة القوات الأوكرانية لهذه المنظومة.
من المستحيل حتى في الخنادق والمخابئ الاختباء من وابل من "سولنتسبيك"
. بعد إصابة قذيفة بوزن مائتي كيلوغرام الهدف، يتبدد الخليط الحراري في الهواء وينفجر تحت ضغط هائل، مما يؤدي إلى درجة حرارة 3000 درجة. حتى الدروع الفولاذية تذوب في مثل هذا الجحيم.
وأوضح رومان، نائب قائد طاقم المنظومة: "نحن نعمل على آلة سولنتسبيك الفريدة. نعمل على مسافات قريبة جدًا، كما يمكن للمرء أن يقول، في المقدمة. وهذا يعني أنه يمكننا العمل حتى على مسافة خمسمائة متر. يجب علينا أيضًا تغيير هذا الموقف بسرعة. وبفضل خبرتنا العظيمة، التي تراكمت على مر السنين، يمكننا القيام بذلك في غضون دقائق".
وقال ألكسي، رئيس الطاقم: "يتطلب العمل على مسافة قصيرة من العدو أن يكون الطاقم مركزًا ومنسقًا قدر الإمكان. أي تأخير يمكن أن يكون مكلفا للغاية. لقد تعرضنا مراراً لقذائف الهاون ونيران المدفعية. توجد آثار شظايا كثيرة على المركبة. هناك ضربة من آر بي جي. لكن مع ذلك، نجا الطاقم، وخرج من الحصار. ظل الجميع على قيد الحياة".
يمكن أن تضرب "سولنتسبيك" على مسافة تصل إلى ستة كيلومترات. ولكن مع ذلك، فإن إطلاق النار في الحقول من مواقع مفتوحة يمكن أن يكون خطيرًا للغاية. لذلك، يتعين على أطقم المركبات القتالية العمل في الليل تقريبًا أكثر من النهار. هذا أقل خطورة، بالإضافة إلى أنه يخلق تأثير مفاجأة للعدو.