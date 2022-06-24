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https://arabic.sputniknews.com/20220624/سويسرا-تستغل-ثغرة-في-العقوبات-لشراء-الذهب-الروسي-1064148391.html
سويسرا تستغل "ثغرة" في العقوبات لشراء الذهب الروسي
سويسرا تستغل "ثغرة" في العقوبات لشراء الذهب الروسي
استوردت سويسرا نحو ثلاثة أطنان من الذهب الروسي في مايو/ أيار من هذا العام عن طريق المملكة المتحدة، وتقوم إدارة الجمارك الفيدرالية السويسرية بفحص هذه الشحنات... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T10:59+0000
2022-06-24T10:59+0000
روسيا
اقتصاد
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وذكرت الرابطة السويسرية لمنتجي وتجار المعادن الثمينة أن أيا من أعضائها لم يستورد الذهب مؤخرا من روسيا وأن أيا من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد لم تقبل المعادن الثمينة الروسية.وذكر المكتب الفيدرالي للجمارك وأمن الحدود السويسري في بيان، اليوم الجمعة: "نراقب باستمرار وضع واردات الذهب من روسيا. في مايو 2022، تم استيراد نحو ثلاثة أطنان من الذهب الروسي المنشأ بقيمة 194 مليون فرنك سويسري (أكثر من 200 مليون دولار) إلى سويسرا من المملكة المتحدة. يدقق مكتب الواردات ذات الصلة الخاضعة للعقوبات السارية".وأردف: "لم يعد من الممكن تداول جميع السبائك التي تنتجها الشركات الروسية بعد 7 مارس/ آذار 2022 في سويسرا".وختم: "ومع ذلك، يمكن، من حيث المبدأ، الاستمرار في تداول السبائك التي أنتجتها الشركات الروسية قبل 7 مارس/ آذار 2022، من حيث المبدأ، لا توجد قيود تجارية، وأوضحت هيئة الجمارك أن الذهب في صور أخرى (مصوغات، عملات ذهبية)".
https://arabic.sputniknews.com/20220620/-سويسرا-تكشف-عن-أسباب-عدم-ملاءمة-عضوية-أوكرانيا-في-الاتحاد-الأوروبي-1063891524.html
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روسيا, اقتصاد

سويسرا تستغل "ثغرة" في العقوبات لشراء الذهب الروسي

10:59 GMT 24.06.2022
© AP Photo / Mike Grollسبائك ذهب
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Mike Groll
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استوردت سويسرا نحو ثلاثة أطنان من الذهب الروسي في مايو/ أيار من هذا العام عن طريق المملكة المتحدة، وتقوم إدارة الجمارك الفيدرالية السويسرية بفحص هذه الشحنات للتأكد من امتثالها لنظام العقوبات.
وذكرت الرابطة السويسرية لمنتجي وتجار المعادن الثمينة أن أيا من أعضائها لم يستورد الذهب مؤخرا من روسيا وأن أيا من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد لم تقبل المعادن الثمينة الروسية.
وذكر المكتب الفيدرالي للجمارك وأمن الحدود السويسري في بيان، اليوم الجمعة: "نراقب باستمرار وضع واردات الذهب من روسيا. في مايو 2022، تم استيراد نحو ثلاثة أطنان من الذهب الروسي المنشأ بقيمة 194 مليون فرنك سويسري (أكثر من 200 مليون دولار) إلى سويسرا من المملكة المتحدة. يدقق مكتب الواردات ذات الصلة الخاضعة للعقوبات السارية".
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وأضاف البيان: "يُسمح باستيراد الذهب من روسيا إلى سويسرا، لكن تصدير الذهب إلى روسيا محظور بسبب العقوبات".
وأردف: "لم يعد من الممكن تداول جميع السبائك التي تنتجها الشركات الروسية بعد 7 مارس/ آذار 2022 في سويسرا".
وختم: "ومع ذلك، يمكن، من حيث المبدأ، الاستمرار في تداول السبائك التي أنتجتها الشركات الروسية قبل 7 مارس/ آذار 2022، من حيث المبدأ، لا توجد قيود تجارية، وأوضحت هيئة الجمارك أن الذهب في صور أخرى (مصوغات، عملات ذهبية)".
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