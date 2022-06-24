https://arabic.sputniknews.com/20220624/سياسي-سوري-لا-بد-من-إعادة-النظر-في-تركيبة-المعارضة-في-اللجنة-الدستورية-1064152184.html

سياسي سوري: لا بد من إعادة النظر في تركيبة المعارضة في اللجنة الدستورية

سياسي سوري: لا بد من إعادة النظر في تركيبة المعارضة في اللجنة الدستورية

صرح الأمين العام لحزب "الإرادة الشعبية" ورئيس منصة موسكو، قدري جميل، إنه من الضروري إعادة النظر في تركيبة المعارضة المنضوية في اللجنة الدستورية السورية، لأن... 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T11:57+0000

2022-06-24T11:57+0000

2022-06-24T11:57+0000

أخبار سوريا اليوم

قدري جميل

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وقال جميل خلال مؤتمر صحفي عقده في وكالة "روسيا سيغودنيا"، المخصص للجوانب الرئيسية للتسوية السورية: "عمل اللجنة الدستورية السورية لا يعتمد فقط على الجانب الفني لضمان هذه العملية، فعاليتها تعتمد على المضمون السياسي، ويجب أن تكون هناك مفاوضات حقيقية حتى يمكن للمعارضة أن تناقش وتتفاوض مع النظام على أساس القرار 2254. لكن المشكلة أن المعارضة في الشكل الحالي للأسف ليست جاهزة لهذا الدور، لذلك نعتقد أنه من الضروري مراجعة تمثيل المعارضة في هذه اللجنة، نحن نعمل في هذا الاتجاه، ونعتقد أننا سنصل إلى نتائج معينة في المستقبل القريب".وأضاف أن "هناك جهات قيادية في المعارضة تعرقل العمل الفعال للمعارضة".وتابع: "هل يمكن تغيير هذا؟ أعتقد أنه في الوضع الدولي الجديد يمكن تغييره. لأن الغرب قد دعم حتى الآن تلك العناصر من المعارضة التي أعاقت العملية، والتي خلقت عقبات. وهم يستخدمون قادة المعارضة هؤلاء. - من أجل إطالة أمد العملية السياسية".وأشار إلى أن اللجنة الدستورية السورية تعمل في جنيف وستعمل حتى يتم تعيين موقع جديد، وأن مناقشة موضوع نقل الموقع لن يعقد عملها.وفي وقت سابق، قال لافرينتييف للصحفيين إنه يجب البحث عن مكان جديد يحل محل جنيف التي فقدت وضعها المحايد، فمن الضروري إيجاد منصة أخرى لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار سوريا اليوم, قدري جميل