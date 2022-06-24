https://arabic.sputniknews.com/20220624/صحيفة-مقتل-4-أمنيين-و45-مهاجرا-في-اشتباكات-على-الحدود-الإسبانية-المغربية-1064160964.html
صحيفة: مقتل 4 أمنيين و45 مهاجرا في اشتباكات على الحدود الإسبانية المغربية
صحيفة: مقتل 4 أمنيين و45 مهاجرا في اشتباكات على الحدود الإسبانية المغربية
لقي 4 مسؤولين أمنيين و45 مهاجرا حاولوا دخول إسبانيا في منطقة مليلية (شمالي أفريقيا) مصرعهم في اشتباكات في المغرب على الحدود المغربية الإسبانية. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T13:51+0000
2022-06-24T13:51+0000
2022-06-24T13:51+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
مهاجر غير شرعي
سبتة
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وكتبت صحيفة "لارازون"، نقلا عن مصادر مطلعة، أنه "اندلعت اشتباكات صباح اليوم خلال محاولة لاختراق جدار مليلية على الأراضي المغربية راح ضحيتها أربعة من رجال الأمن و45 شخصا من دول جنوب الصحراء الكبرى".وأفادت مصادر إسبانية أن نحو ألفي مهاجر حاولوا، صباح الجمعة، دخول جيب مليلية الإسباني من المغرب، وتمكن نحو 130 شخصا منهم من ذلك.ووفق متحدث باسم الشرطة الإسبانية، فإنه تم رصد مجموعة من المهاجرين تضم أكثر من "2000 مهاجر تقريبا" يقتربون من الحدود صباح الجمعة، مضيفا أن 130 شخصا تمكنوا من الدخول إلى الأراضي الإسبانية وهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.وتعتبر محاولة الدخول الجماعية هذه إلى جيب مليلية من المغرب هي الأولى منذ عودة العلاقات إلى طبيعتها في منتصف آذار/مارس، بين مدريد والرباط، بعد تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء الغربية لصالح الرباط، بتأييدها مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل هذا النزاع.
أخبار المغرب اليوم
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, مهاجر غير شرعي, سبتة
صحيفة: مقتل 4 أمنيين و45 مهاجرا في اشتباكات على الحدود الإسبانية المغربية
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لقي 4 مسؤولين أمنيين و45 مهاجرا حاولوا دخول إسبانيا في منطقة مليلية (شمالي أفريقيا) مصرعهم في اشتباكات في المغرب على الحدود المغربية الإسبانية.
وكتبت صحيفة
"لارازون"، نقلا عن مصادر مطلعة، أنه "اندلعت اشتباكات صباح اليوم خلال محاولة لاختراق جدار مليلية على الأراضي المغربية راح ضحيتها أربعة من رجال الأمن و45 شخصا من دول جنوب الصحراء الكبرى".
وأفادت مصادر إسبانية أن نحو ألفي مهاجر حاولوا، صباح الجمعة، دخول جيب مليلية الإسباني من المغرب، وتمكن نحو 130 شخصا منهم من ذلك.
ووفق متحدث باسم الشرطة الإسبانية، فإنه تم رصد مجموعة من المهاجرين تضم أكثر من "2000 مهاجر تقريبا" يقتربون من الحدود صباح الجمعة، مضيفا أن 130 شخصا تمكنوا من الدخول إلى الأراضي الإسبانية وهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وتعتبر محاولة الدخول الجماعية هذه إلى جيب مليلية من المغرب هي الأولى منذ عودة العلاقات إلى طبيعتها في منتصف آذار/مارس، بين مدريد والرباط، بعد تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء الغربية لصالح الرباط، بتأييدها مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل هذا النزاع.