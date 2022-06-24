https://arabic.sputniknews.com/20220624/صندوق-النقد-الدولي-الولايات-المتحدة-أمامها-مسار-ضيق-لتجنب-الركود-الاقتصادي-1064171469.html

صندوق النقد الدولي: الولايات المتحدة أمامها "مسار ضيق" لتجنب الركود الاقتصادي

صندوق النقد الدولي: الولايات المتحدة أمامها "مسار ضيق" لتجنب الركود الاقتصادي

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الجمعة، إنه مع ارتفاع التضخم بشكل حاد، ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، تواجه الولايات... 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T20:56+0000

2022-06-24T20:56+0000

2022-06-24T20:56+0000

اقتصاد

صندوق النقد الدولي

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/14/1046057102_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_8b4b077a93e9b11f424b9d261f461374.jpg

وأضافت أن أكبر اقتصاد في العالم انتعش بقوة من الانكماش الوبائي، لكن مع "آثار جانبية غير مرغوبة" لارتفاع الأسعار، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".في حين أن صندوق النقد الدولي واثق من أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم، قالت جورجيفا في بيان: "نحن ندرك أن هناك مسارا ضيقا لتجنب الركود".نفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أكبر زيادة في سعر الإقراض منذ ما يقرب من 30 عاما، كجزء من جهوده الحثيثة لقمع التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في أربعة عقود والضغط على الأسر الأمريكية التي تكافح مع ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية والسكن.كان الاقتصاد يشهد بالفعل طلبا قويا والذي تزامن مع أزمات العرض بسبب الإغلاق الوبائي في الصين وأماكن أخرى، وزادت الأزمة الأوكرانية من الضغوط التضخمية.وخفض صندوق النقد الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، في مراجعته السنوية للاقتصاد الأمريكي، توقعاته للنمو مرة أخرى إلى 2.9% من 3.7% الصادرة في أبريل/ نيسان.بالنسبة لعام 2023، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.7%، مع "تجنب الركود بصعوبة"، وفقا للتقرير. وقالت جورجيفا إنه من المهم إدراك "عدم اليقين" المحيط بالوضع الحالي.

https://arabic.sputniknews.com/20220622/الفيدرالي-يقلل-من-مخاوف-الركود-لكنه-يحذر-من-مفاجآت-التضخم-1064054486.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, صندوق النقد الدولي, الولايات المتحدة الأمريكية