https://arabic.sputniknews.com/20220624/صندوق-النقد-الدولي-الولايات-المتحدة-أمامها-مسار-ضيق-لتجنب-الركود-الاقتصادي-1064171469.html
صندوق النقد الدولي: الولايات المتحدة أمامها "مسار ضيق" لتجنب الركود الاقتصادي
صندوق النقد الدولي: الولايات المتحدة أمامها "مسار ضيق" لتجنب الركود الاقتصادي
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الجمعة، إنه مع ارتفاع التضخم بشكل حاد، ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، تواجه الولايات... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T20:56+0000
2022-06-24T20:56+0000
2022-06-24T20:56+0000
اقتصاد
صندوق النقد الدولي
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضافت أن أكبر اقتصاد في العالم انتعش بقوة من الانكماش الوبائي، لكن مع "آثار جانبية غير مرغوبة" لارتفاع الأسعار، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".في حين أن صندوق النقد الدولي واثق من أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم، قالت جورجيفا في بيان: "نحن ندرك أن هناك مسارا ضيقا لتجنب الركود".نفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أكبر زيادة في سعر الإقراض منذ ما يقرب من 30 عاما، كجزء من جهوده الحثيثة لقمع التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في أربعة عقود والضغط على الأسر الأمريكية التي تكافح مع ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية والسكن.كان الاقتصاد يشهد بالفعل طلبا قويا والذي تزامن مع أزمات العرض بسبب الإغلاق الوبائي في الصين وأماكن أخرى، وزادت الأزمة الأوكرانية من الضغوط التضخمية.وخفض صندوق النقد الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، في مراجعته السنوية للاقتصاد الأمريكي، توقعاته للنمو مرة أخرى إلى 2.9% من 3.7% الصادرة في أبريل/ نيسان.بالنسبة لعام 2023، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.7%، مع "تجنب الركود بصعوبة"، وفقا للتقرير. وقالت جورجيفا إنه من المهم إدراك "عدم اليقين" المحيط بالوضع الحالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/الفيدرالي-يقلل-من-مخاوف-الركود-لكنه-يحذر-من-مفاجآت-التضخم-1064054486.html
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اقتصاد, صندوق النقد الدولي, الولايات المتحدة الأمريكية
صندوق النقد الدولي: الولايات المتحدة أمامها "مسار ضيق" لتجنب الركود الاقتصادي
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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الجمعة، إنه مع ارتفاع التضخم بشكل حاد، ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، تواجه الولايات المتحدة مخاطر متزايدة للانكماش الاقتصادي.
وأضافت أن أكبر اقتصاد في العالم انتعش بقوة من الانكماش الوبائي، لكن مع "آثار جانبية غير مرغوبة
" لارتفاع الأسعار، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
في حين أن صندوق النقد الدولي واثق من أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم، قالت جورجيفا في بيان: "نحن ندرك أن هناك مسارا ضيقا لتجنب الركود".
نفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أكبر زيادة في سعر الإقراض منذ ما يقرب من 30 عاما، كجزء من جهوده الحثيثة لقمع التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في أربعة عقود
والضغط على الأسر الأمريكية التي تكافح مع ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية والسكن.
كان الاقتصاد يشهد بالفعل طلبا قويا والذي تزامن مع أزمات العرض بسبب الإغلاق الوبائي في الصين وأماكن أخرى، وزادت الأزمة الأوكرانية من الضغوط التضخمية.
وخفض صندوق النقد الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، في مراجعته السنوية للاقتصاد الأمريكي، توقعاته للنمو مرة أخرى إلى 2.9% من 3.7% الصادرة في أبريل/ نيسان.
بالنسبة لعام 2023، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.7%، مع "تجنب الركود
بصعوبة"، وفقا للتقرير. وقالت جورجيفا إنه من المهم إدراك "عدم اليقين" المحيط بالوضع الحالي.