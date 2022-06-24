https://arabic.sputniknews.com/20220624/عبد-اللهيان-على-شعوب-المنطقة-تقرير-مستقبلها-بنفسها-1064156066.html
عبد اللهيان: على شعوب المنطقة تقرير مستقبلها بنفسها
عبد اللهيان: على شعوب المنطقة تقرير مستقبلها بنفسها
أشار حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة، إلى أهمية الحوار والتعاون الاقليمي، قائلا إنه على شعوب المنطقة تقرير مستقبلها بنفسها. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T12:48+0000
2022-06-24T12:48+0000
2022-06-24T12:48+0000
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات عبداللهيان جاءت عبر اتصال هاتفي مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي، ناقش خلاله القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.وشدد وزير الخارجية الإيراني على جهود طهران ومسقط لتطوير وتعميق العلاقات بين البلدين، مناديا بضرورة متابعة وتنفيذ مختلف الأبعاد والاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الجانبين، خلال زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى سلطنة عمان.وأشاد عبد اللهيان بدور سلطنة عمان في تطورات منطقة الشرق الأوسط، وجهودها في إرساء السلام والاستقرار والتعاون خاصة القضية اليمنية، مشددا على أهمية الحوار والتعاون الإقليمي، مؤكدا أنه على شعوب المنطقة أن تقرر مستقبل المنطقة.ومن جهته أشاد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بنهج الحكومة الإيرانية الجديدة بشأن تطوير العلاقات مع دول المنطقة، مشيرا إلى أن سلطنة عمان جادة في متابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة لرئيسي إلى مسقط.وبحث أمير عبداللهيان وبدر السعيدي خلال الاتصال الهاتفي آخر حالة مفاوضات رفع العقوبات عن إيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/سلطنة-عمان-تنفي-التوصل-لأي-اتفاق-مع-إيران-حول-توزيع-حصص-حقل-الغاز-المشترك-غرب-بخا---هنغام-1063204262.html
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أخبار العالم العربي, سلطنة عمان, إيران
عبد اللهيان: على شعوب المنطقة تقرير مستقبلها بنفسها
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أشار حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة، إلى أهمية الحوار والتعاون الاقليمي، قائلا إنه على شعوب المنطقة تقرير مستقبلها بنفسها.
وأفادت وكالة مهر للأنباء
، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات عبداللهيان جاءت عبر اتصال هاتفي مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي، ناقش خلاله القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
وشدد وزير الخارجية الإيراني
على جهود طهران ومسقط لتطوير وتعميق العلاقات بين البلدين، مناديا بضرورة متابعة وتنفيذ مختلف الأبعاد والاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الجانبين، خلال زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى سلطنة عمان.
وأشاد عبد اللهيان بدور سلطنة عمان في تطورات منطقة الشرق الأوسط، وجهودها في إرساء السلام والاستقرار والتعاون خاصة القضية اليمنية، مشددا على أهمية الحوار والتعاون الإقليمي، مؤكدا أنه على شعوب المنطقة أن تقرر مستقبل المنطقة.
ومن جهته أشاد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بنهج الحكومة الإيرانية الجديدة بشأن تطوير العلاقات مع دول المنطقة، مشيرا إلى أن سلطنة عمان جادة في متابعة الاتفاقات
التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة لرئيسي إلى مسقط.
وبحث أمير عبداللهيان وبدر السعيدي خلال الاتصال الهاتفي آخر حالة مفاوضات رفع العقوبات عن إيران.