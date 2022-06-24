https://arabic.sputniknews.com/20220624/عودة-الحركة-في-الاتجاهين-على-معبر-رأس-جدير-بين-تونس-وليبيا-1064157706.html
عودة الحركة في الاتجاهين على معبر رأس جدير بين تونس وليبيا
عودة الحركة في الاتجاهين على معبر رأس جدير بين تونس وليبيا
عادت حركة العبور إلى وضعها الطبيعي بين تونس وليبيا من خلال معبر رأس جدير الحدودي، فجر اليوم الجمعة. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T13:05+0000
2022-06-24T13:05+0000
2022-06-24T13:05+0000
أخبار تونس اليوم
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وقالت قناة "نسمة" التونسية إن حركة العبور في معبر رأس جدير كانت قد توقفت بصفة مؤقتة الليلة الماضية بعد حالة من الارتباك والفوضى، نتيجة تجاوزات قام بها عناصر تابعين للوحدات الأمنية الليبية المتمركزة في المعبر الليبي على مستوى ما يعرف بالنقطة الصفر.واعتدت العناصر الأمنية الليبية على أحد أعوان شرطة الحدود التونسية العاملة في المعبر التونسي، بعد أن تم منعهم من تجاوز الرسم الحدودي والدخول إلى الأراضي التونسية لإيقاف مواطن تونسي.يذكر أنه في نهاية مايو/ أيار الماضي، أكد مدير معبر "رأس جدير" الليبي الحدودي مع تونس، سالم العكعاك، إنه تم اتخاذ إجراءات جديدة بالاتفاق مع الجانب التونسي لمنع المسافرين اصطحاب غالونات البنزين.وأكد العكعاك أن المعبر يشتغل بكامل طاقته الاستيعابية مع توظيف 7 ممرات للحد من الازدحام وتقليل ساعات الانتظار.وأشار إلى أن عدد المسافرين إلى تونس عبر المنفذ يوميًا يتجاوز 6 آلاف مسافر، وهذا يرهق عمل المعبر الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 4 آلاف مسافر فقط.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
عودة الحركة في الاتجاهين على معبر رأس جدير بين تونس وليبيا
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عادت حركة العبور إلى وضعها الطبيعي بين تونس وليبيا من خلال معبر رأس جدير الحدودي، فجر اليوم الجمعة.
وقالت قناة "نسمة" التونسية
إن حركة العبور في معبر رأس جدير كانت قد توقفت بصفة مؤقتة الليلة الماضية بعد حالة من الارتباك والفوضى، نتيجة تجاوزات قام بها عناصر تابعين للوحدات الأمنية الليبية المتمركزة في المعبر الليبي على مستوى ما يعرف بالنقطة الصفر.
واعتدت العناصر الأمنية الليبية على أحد أعوان شرطة الحدود التونسية العاملة في المعبر التونسي، بعد أن تم منعهم من تجاوز الرسم الحدودي والدخول إلى الأراضي التونسية لإيقاف مواطن تونسي.
يذكر أنه في نهاية مايو/ أيار الماضي، أكد مدير معبر "رأس جدير" الليبي الحدودي مع تونس، سالم العكعاك، إنه تم اتخاذ إجراءات جديدة بالاتفاق مع الجانب التونسي لمنع المسافرين اصطحاب غالونات البنزين.
وقال العكعاك: "هذه الإجراءات جاءت حفاظًا على سلامة المسافرين والتقليل من حوادث اشتعال النيران بمركبات المواطنين"، بحسب ما ذكرت قناة "ليبيا بانوراما"
.
وأكد العكعاك أن المعبر يشتغل بكامل طاقته الاستيعابية مع توظيف 7 ممرات للحد من الازدحام وتقليل ساعات الانتظار.
وأشار إلى أن عدد المسافرين إلى تونس عبر المنفذ يوميًا يتجاوز 6 آلاف مسافر، وهذا يرهق عمل المعبر الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 4 آلاف مسافر فقط.