فوضى في مطار بن غوريون ووزيرة النقل الإسرائيلية تعقد اجتماعا عاجلا... (فيديو وصور)
08:59 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 09:00 GMT 24.06.2022)
© AP Photo / Oded Baliltyمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل، صور من أرشيف2021
© AP Photo / Oded Balilty
أصبحت مشاهد الفوضى في مطار "بن غوريون" الدولي الرئيسي في إسرائيل طبيعية خلال الأشهر القليلة الماضية.
وحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، يبدو أن أشهرا من الازدحام الشديد والشعور العام بالفوضى في مطار بن غوريون قد فاقمت الوضع مع وصول طوابير طويلة إلى خارج المطار ومحاولات لتخفيف الازدحام باستخدام مبنى ثانوي ولكنه فشل بسبب نقص الموظفين.
وأظهرت صور وفيديوهات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، طوابير طويلة من المسافرين تمتد خارج المطار.
מבית נתיבות לבית משוגעים.— שרגא ניימן (@shraga_naiman) June 22, 2022
טרמינל 1 נתב"ג הבוקר
קרדיט צילום: @hul_meudar pic.twitter.com/fscB7Af4sB
وقالت سلطات المطار إنه من غير المتوقع أن يتغير الوضع حتى العام المقبل، ونصحت المسافرين بالوصول قبل 4 ساعات من رحلاتهم بدلاً من ساعتين إلى ثلاث ساعات كما هو موصى به عادة.
Congestion at Ben Gurion Airport due to staff shortages!— Qasemebnolhasan (@Qasemebnlhasan) June 22, 2022
The hope is due to the reverse migration of the occupiers.✌#Palestinewillbefree pic.twitter.com/xUZAGNo1NE
وأوضحت السلطات أن هذا الوضع غير المعتاد هو نتيجة زيادة الرحلات الدولية يقابله نقص في عدد العمال، حيث أن العديد من موظفي المطار لم يعودوا بعد إلى العمل بعد الوباء.
ونتيجة لذلك يتم تأخير وإلغاء العديد من الرحلات بسبب إطالة عملية الإجراءات الخاصة بالركاب، الأمر الذي أثار غضبا شديدا لدى الركاب في هذا المطار.
Pictures| Hebrew sources: "Congestion at Ben Gurion Airport due to the lack of security screening personnel and administrators in other fields." pic.twitter.com/RUID6pYNEc— Palestine News 24/7 (@PaliNewsBot) June 22, 2022
بدورها، عقدت وزيرة النقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي اجتماعا عاجلا لبحث الفوضى المستمرة في مطار بن غوريون.
وتقول ميخائيلي إنها لا تنوي تحديد أو خفض عدد الرحلات للتعامل مع الازدحام - لأنها تعتقد أن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى زيادة أسعار الرحلات المرتفعة بالفعل.
ولكنها دعت ميخائيلي سلطات المطار إلى النظر في حلول مبتكرة للتغلب على مشكلة نقص العمالة في الوقت الراهن.