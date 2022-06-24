https://arabic.sputniknews.com/20220624/فوضى-في-مطار-بن-غوريون-ووزيرة-النقل-الإسرائيلية-تعقد-اجتماعا-عاجلا-فيديو-وصور-1064143206.html

فوضى في مطار بن غوريون ووزيرة النقل الإسرائيلية تعقد اجتماعا عاجلا... (فيديو وصور)

فوضى في مطار بن غوريون ووزيرة النقل الإسرائيلية تعقد اجتماعا عاجلا... (فيديو وصور)

أصبحت مشاهد الفوضى في مطار "بن غوريون" الدولي الرئيسي في إسرائيل طبيعية خلال الأشهر القليلة الماضية. 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T08:59+0000

2022-06-24T08:59+0000

2022-06-24T09:00+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/1048960384_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_a6444ba89c4854137fd679923b3af9a3.jpg

وحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، يبدو أن أشهرا من الازدحام الشديد والشعور العام بالفوضى في مطار بن غوريون قد فاقمت الوضع مع وصول طوابير طويلة إلى خارج المطار ومحاولات لتخفيف الازدحام باستخدام مبنى ثانوي ولكنه فشل بسبب نقص الموظفين.وأظهرت صور وفيديوهات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، طوابير طويلة من المسافرين تمتد خارج المطار.وقالت سلطات المطار إنه من غير المتوقع أن يتغير الوضع حتى العام المقبل، ونصحت المسافرين بالوصول قبل 4 ساعات من رحلاتهم بدلاً من ساعتين إلى ثلاث ساعات كما هو موصى به عادة.وأوضحت السلطات أن هذا الوضع غير المعتاد هو نتيجة زيادة الرحلات الدولية يقابله نقص في عدد العمال، حيث أن العديد من موظفي المطار لم يعودوا بعد إلى العمل بعد الوباء.ونتيجة لذلك يتم تأخير وإلغاء العديد من الرحلات بسبب إطالة عملية الإجراءات الخاصة بالركاب، الأمر الذي أثار غضبا شديدا لدى الركاب في هذا المطار.بدورها، عقدت وزيرة النقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي اجتماعا عاجلا لبحث الفوضى المستمرة في مطار بن غوريون.وتقول ميخائيلي إنها لا تنوي تحديد أو خفض عدد الرحلات للتعامل مع الازدحام - لأنها تعتقد أن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى زيادة أسعار الرحلات المرتفعة بالفعل.ولكنها دعت ميخائيلي سلطات المطار إلى النظر في حلول مبتكرة للتغلب على مشكلة نقص العمالة في الوقت الراهن.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن