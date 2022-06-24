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https://arabic.sputniknews.com/20220624/فيلم-يحقق-أمنية-لاعبة-عراقية-1064144034.html
فيلم يحقق أمنية لاعبة عراقية
فيلم يحقق أمنية لاعبة عراقية
حقق الفيلم الوثائقي القصير الذي يتناول حياة الفتاة أماني، بطلة آسيا العراقية في ألعاب القوى (البارالمبية)، والذي يحمل نفس الاسم للمخرج العراقي فاضل ماهود أمنية... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T09:29+0000
2022-06-24T09:29+0000
منوعات
العراق
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وحصد الفيلم الوثائقي العديد من الجوائز العربية. وقال مخرج الفيلم فاضل ماهود لوكالة الأنباء العراقية "واع": "أماني فيلم وثائقي قصير من سيناريو الفنان الراحل سعد هدابي يتناول قصة حياة فتاة عراقية من محافظة الناصرية بطلة آسيا في ألعاب القوى في الساحة والميدان".وأضاف ماهود "أن ما أثار انتباهي لعمل فيلم يتناول حياة هذه الفتاة التي أسميت الفيلم على اسمها هو قصتها المأساوية التي صبت في فقدان ساقيها نتيجة عمل إرهابي جبان، من هنا جاءت الفكرة لإنتاج فيلم أماني ليصل إلى العالم أجمع من خلال المهرجانات السينمائية الدولية".كما أكد أن "الفيلم حقق أمنية الفتاة أماني ذات الـ19 عاماً في حصولها على فرصة علاجها خارج العراق في أستراليا بعد أن نال الفيلم تعاطفا دوليا ومحليا سبقتها مناشدات عديدة للحكومة العراقية في إمكانية الدعم المالي لإجراء العملية الجراحية التي تصل كلفتها الى 100 ألف دولار".
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منوعات, العراق

فيلم يحقق أمنية لاعبة عراقية

09:29 GMT 24.06.2022
© Fotolia / Peych_pدار السينما
دار السينما - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Fotolia / Peych_p
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حقق الفيلم الوثائقي القصير الذي يتناول حياة الفتاة أماني، بطلة آسيا العراقية في ألعاب القوى (البارالمبية)، والذي يحمل نفس الاسم للمخرج العراقي فاضل ماهود أمنية اللاعبة التي بترت ساقها في تلقيها العلاج في أستراليا.
وحصد الفيلم الوثائقي العديد من الجوائز العربية.
وقال مخرج الفيلم فاضل ماهود لوكالة الأنباء العراقية "واع": "أماني فيلم وثائقي قصير من سيناريو الفنان الراحل سعد هدابي يتناول قصة حياة فتاة عراقية من محافظة الناصرية بطلة آسيا في ألعاب القوى في الساحة والميدان".
وأضاف ماهود "أن ما أثار انتباهي لعمل فيلم يتناول حياة هذه الفتاة التي أسميت الفيلم على اسمها هو قصتها المأساوية التي صبت في فقدان ساقيها نتيجة عمل إرهابي جبان، من هنا جاءت الفكرة لإنتاج فيلم أماني ليصل إلى العالم أجمع من خلال المهرجانات السينمائية الدولية".
كما أكد أن "الفيلم حقق أمنية الفتاة أماني ذات الـ19 عاماً في حصولها على فرصة علاجها خارج العراق في أستراليا بعد أن نال الفيلم تعاطفا دوليا ومحليا سبقتها مناشدات عديدة للحكومة العراقية في إمكانية الدعم المالي لإجراء العملية الجراحية التي تصل كلفتها الى 100 ألف دولار".
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