https://arabic.sputniknews.com/20220624/قادة-الاتحاد-الأوروبي-يطالبون-تركيا-باحترام-الحدود-اليونانية-1064165540.html
قادة الاتحاد الأوروبي يطالبون تركيا باحترام الحدود اليونانية
قادة الاتحاد الأوروبي يطالبون تركيا باحترام الحدود اليونانية
طالب قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تركيا باحترام سيادة وسلامة أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد بعد استمرار التوترات بين أنقرة وأثينا بشأن انتهاكات مزعومة... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T15:38+0000
2022-06-24T15:38+0000
2022-06-24T15:38+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg
سبوتنيك. وقال المجلس الأوروبي في بيان إنه "يجب على تركيا احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".ونشب خلاف بين تركيا واليونان حول العديد من القضايا، من بينها الحقوق المتداخلة للمناطق الغنية بالنفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتحليق الطيران الحربي التركي في الأجواء اليونانية، وجزيرة قبرص المقسمة.وتبادل الطرفان الانتقادات بشأن ما وصفته اليونان بانتهاكات مستمرة للمجال الجوي من قبل الطائرات التركية في مايو/ أيار الماضي، مما دفع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إلغاء محادثات التعاون الثنائي، واتهم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا بممارسة "الاستفزاز".وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية التركية رفضها لما وصفته بتحشيد اليونان لمنع بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا من الولايات المتحدة.وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، يوم الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي مع رئيس قبرص التركية، إرسين تتار، "قيام رئيس وزراء اليونان بالتحشيد لمنع بيع تركيا مقاتلات إف – 16 أمر غير مقبول، ونحن مصممون على حماية حقوقنا".وتابع: "اليونان لن تحقق شيئا من العداء مع تركيا"، مؤكدا أن بلاده تؤيد "التعاون مع اليونان لا التوتر"، متهما أثينا بـ "انتهاك الحقوق الدولية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062422934_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_805539900c936c463492dff03817626c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
قادة الاتحاد الأوروبي يطالبون تركيا باحترام الحدود اليونانية
تابعنا عبر
طالب قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تركيا باحترام سيادة وسلامة أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد بعد استمرار التوترات بين أنقرة وأثينا بشأن انتهاكات مزعومة للمجال الجوي في الأشهر الماضية.
سبوتنيك
. وقال المجلس الأوروبي في بيان إنه "يجب على تركيا احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وأعرب المجلس الأوروبي عن أمله في "أن تحترم تركيا القانون الدولي احترامًا كاملا، وأن تعمل على تهدئة التوترات لصالح الاستقرار الإقليمي في شرق البحر المتوسط، وتعزيز علاقات حسن الجوار".
ونشب خلاف بين تركيا واليونان حول العديد من القضايا، من بينها الحقوق المتداخلة للمناطق الغنية بالنفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتحليق الطيران الحربي التركي في الأجواء اليونانية، وجزيرة قبرص المقسمة.
وتبادل الطرفان الانتقادات بشأن ما وصفته اليونان بانتهاكات مستمرة للمجال الجوي من قبل الطائرات التركية في مايو/ أيار الماضي، مما دفع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إلغاء محادثات التعاون الثنائي، واتهم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا بممارسة "الاستفزاز".
وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية التركية رفضها
لما وصفته بتحشيد اليونان لمنع بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا من الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، يوم الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي مع رئيس قبرص التركية، إرسين تتار، "قيام رئيس وزراء اليونان بالتحشيد لمنع بيع تركيا مقاتلات إف – 16 أمر غير مقبول، ونحن مصممون على حماية حقوقنا".
وتابع: "اليونان لن تحقق شيئا من العداء مع تركيا"، مؤكدا أن بلاده تؤيد "التعاون مع اليونان لا التوتر"، متهما أثينا بـ "انتهاك الحقوق الدولية".