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كندا تعتزم زيادة مساعداتها لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة
كندا تعتزم زيادة مساعداتها لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة
قال وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساجان، اليوم الجمعة، إن الحكومة الكندية تعتزم تخصيص أموال إضافية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أجل... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T16:18+0000
2022-06-24T16:18+0000
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سبوتنيك. وأضاف ساجان: "أعلن رئيس وزرائنا بالأمس فقط 250 مليون دولار كندي إضافية (192 مليون دولار أمريكي) كتمويل جديد لدعم المساعدات الإنسانية العاجلة، كما نعمل على تنفيذ خطط لمزيد من المساعدات".وكانت كندا، في وقت سابق، قد قدمت إلى برنامج الأغذية العالمي 500 مليون دولار كندي (385 مليون دولار أمريكي).وأعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو، أمس الخميس، على هامش اجتماع رؤساء دول الكومنولث في كيغالي، أن بلاده ستقدم 250 مليون دولار كندي (192 مليون دولار أمريكي) لبرنامج الغذاء العالمي.يذكر أن برنامج الأغذية العالمي هو فرع المساعدات الغذائية التابع للأمم المتحدة وأكبر منظمة إنسانية في العالم تركز عملها على مكافحة الجوع وتوفير الأمن الغذائي.
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كندا تعتزم زيادة مساعداتها لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة

16:18 GMT 24.06.2022
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLONرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLON
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قال وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساجان، اليوم الجمعة، إن الحكومة الكندية تعتزم تخصيص أموال إضافية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أجل توفير المساعدات الإنسانية الفورية.
سبوتنيك. وأضاف ساجان: "أعلن رئيس وزرائنا بالأمس فقط 250 مليون دولار كندي إضافية (192 مليون دولار أمريكي) كتمويل جديد لدعم المساعدات الإنسانية العاجلة، كما نعمل على تنفيذ خطط لمزيد من المساعدات".
وكانت كندا، في وقت سابق، قد قدمت إلى برنامج الأغذية العالمي 500 مليون دولار كندي (385 مليون دولار أمريكي).
وأعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو، أمس الخميس، على هامش اجتماع رؤساء دول الكومنولث في كيغالي، أن بلاده ستقدم 250 مليون دولار كندي (192 مليون دولار أمريكي) لبرنامج الغذاء العالمي.
يذكر أن برنامج الأغذية العالمي هو فرع المساعدات الغذائية التابع للأمم المتحدة وأكبر منظمة إنسانية في العالم تركز عملها على مكافحة الجوع وتوفير الأمن الغذائي.
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