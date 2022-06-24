https://arabic.sputniknews.com/20220624/كوريا-الجنوبية-وإسبانيا-توقعان-مذكرة-تعاون-في-قطاع-التكنولوجيا-الفائقة-1064155960.html
كوريا الجنوبية وإسبانيا توقعان مذكرة تعاون في قطاع التكنولوجيا الفائقة
كوريا الجنوبية وإسبانيا توقعان مذكرة تعاون في قطاع التكنولوجيا الفائقة
اتفقت وزارة التجارة الكورية الجنوبية ووزارة الصناعة الإسبانية على تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الفائقة، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم في اجتماع عقد في مدريد... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T12:46+0000
2022-06-24T12:46+0000
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كوريا الجنوبية
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سبوتنيك. وذكرت وكالة "يونهاب" أن المذكرة تهدف إلى تعميق التعاون بين البلدين في المجال التكنولوجي لإنتاج مستلزمات الصناعة والفضاء والتكنولوجيا الحيوية والنقل في المستقبل وقطاعات التكنولوجيا الفائقة الأخرى.كما اتفقت سيئول ومدريد على تعزيز برامج البحث والتطوير الثنائية في المجالات الاستراتيجية، وكذلك العمل على التحديات العالمية، بما في ذلك قضايا انبعاثات الكربون والتحول إلى الأنظمة الرقمية.وأضافت يونهاب أنه من المقرر أيضا أن يعقد الجانبان اجتماعا على مستوى المديرين للجنة التعاون الصناعي والتكنولوجي لإعداد مهام مشتركة مفصلة.وفي وقت سابق، أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، في مايو/ أيار الماضي، عن مشاركة بلاده في المبادرة الاقتصادية الإقليمية التي تقودها الولايات المتحدة، الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ (IPEF)، بعد محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.وقال يون إن "منطقة المحيطين الهندي والهادئ مهمة لكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة"، مضيفا أن "البلدين سيعملان معا لبناء نظام جديد قائم على القواعد في المنطقة، والخطوة الأولى لتحقيق الهدف هي الانضمام إلى IPEF".
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أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية وإسبانيا توقعان مذكرة تعاون في قطاع التكنولوجيا الفائقة
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اتفقت وزارة التجارة الكورية الجنوبية ووزارة الصناعة الإسبانية على تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الفائقة، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم في اجتماع عقد في مدريد اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية.
سبوتنيك
. وذكرت وكالة "يونهاب" أن المذكرة تهدف إلى تعميق التعاون بين البلدين في المجال التكنولوجي لإنتاج مستلزمات الصناعة والفضاء والتكنولوجيا الحيوية والنقل في المستقبل وقطاعات التكنولوجيا الفائقة الأخرى.
كما اتفقت سيئول ومدريد على تعزيز برامج البحث والتطوير الثنائية في المجالات الاستراتيجية، وكذلك العمل على التحديات العالمية، بما في ذلك قضايا انبعاثات الكربون والتحول إلى الأنظمة الرقمية.
وأضافت يونهاب أنه من المقرر أيضا أن يعقد الجانبان اجتماعا على مستوى المديرين للجنة التعاون الصناعي والتكنولوجي لإعداد مهام مشتركة مفصلة.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس كوريا الجنوبية
يون سوك يول، في مايو/ أيار الماضي، عن مشاركة بلاده في المبادرة الاقتصادية الإقليمية التي تقودها الولايات المتحدة، الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ (IPEF)، بعد محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال يون إن "منطقة المحيطين الهندي والهادئ مهمة لكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة"، مضيفا أن "البلدين سيعملان معا لبناء نظام جديد قائم على القواعد في المنطقة، والخطوة الأولى لتحقيق الهدف هي الانضمام إلى IPEF".