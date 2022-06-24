https://arabic.sputniknews.com/20220624/لحود-الأزمات-ستتكاثر-في-لبنان-والحلول-غير-موجودة-في-المستقبل-المنظور-1064159373.html

لحود: الأزمات ستتكاثر في لبنان والحلول غير موجودة في المستقبل المنظور

لحود: الأزمات ستتكاثر في لبنان والحلول غير موجودة في المستقبل المنظور

دعا رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة، جميعَ القوى السياسية إلى التعاون لاستكمال مسيرة الإنقاذ، وحذّر من الانهيار التام... 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T13:30+0000

2022-06-24T13:30+0000

2022-06-24T13:30+0000

راديو

نافذة على لبنان

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لحود: الأزمات ستتكاثر في لبنان والحلول غير موجودة في المستقبل المنظور لحود: الأزمات ستتكاثر في لبنان والحلول غير موجودة في المستقبل المنظور

يأتي ذلك في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية في البلاد، ومنها أزمة الخبز التي تتجه إلى المزيد من التعقيد، بسبب شح ونقص مادة الطحين لدى الأفران والمطاحن في لبنان.ويرى النائب السابق إميل إميل لحود، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:بدوره يقول رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..

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2022

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عماد الطفيلي https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png

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