https://arabic.sputniknews.com/20220624/لحود-الأزمات-ستتكاثر-في-لبنان-والحلول-غير-موجودة-في-المستقبل-المنظور-1064159373.html
لحود: الأزمات ستتكاثر في لبنان والحلول غير موجودة في المستقبل المنظور
لحود: الأزمات ستتكاثر في لبنان والحلول غير موجودة في المستقبل المنظور
دعا رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة، جميعَ القوى السياسية إلى التعاون لاستكمال مسيرة الإنقاذ، وحذّر من الانهيار التام... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T13:30+0000
2022-06-24T13:30+0000
2022-06-24T13:30+0000
راديو
نافذة على لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1064159026_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_a4112308fa52927b9505d10007dbb703.png
لحود: الأزمات ستتكاثر في لبنان والحلول غير موجودة في المستقبل المنظور
لحود: الأزمات ستتكاثر في لبنان والحلول غير موجودة في المستقبل المنظور
يأتي ذلك في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية في البلاد، ومنها أزمة الخبز التي تتجه إلى المزيد من التعقيد، بسبب شح ونقص مادة الطحين لدى الأفران والمطاحن في لبنان.ويرى النائب السابق إميل إميل لحود، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:بدوره يقول رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1064159026_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_194d8ce327eec0afd693db65231caea2.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, نافذة على لبنان, аудио
لحود: الأزمات ستتكاثر في لبنان والحلول غير موجودة في المستقبل المنظور
تابعنا عبر
دعا رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة، جميعَ القوى السياسية إلى التعاون لاستكمال مسيرة الإنقاذ، وحذّر من الانهيار التام للدولة في حال عدم توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
يأتي ذلك في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية في البلاد، ومنها أزمة الخبز التي تتجه إلى المزيد من التعقيد، بسبب شح ونقص مادة الطحين لدى الأفران والمطاحن في لبنان.
ويرى النائب السابق إميل إميل لحود، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
أن كل هذه الأزمات ستتكاثر في لبنان، والحلول غير موجودة في المستقبل المنظور ، وليس هناك حل سحري لها، فلبنان يستخدم ما تبقى من ودائع للناس، ليستطيع شراء المواد الأساسية للبلد، والخوف أن نصل إلى مرحلة لا توجد فيها لا ودائع ولا ذهب ولا شيء نبيعه، وتحصل الكارثة التي سيدفع ثمنها أغلبية البسطاء من اللبنانيين".
وأشار لحود إلى أن كل ما يجري الآن هو مجرد مضيعة للوقت للوصول إلى انتخابات الرئاسة، ولكن هل لدينا إمكانيات الرفاهية لنصبر ونتحمل 3-4 أشهر بنفس الأداء الذي نعيشه اليوم حتى يحصل الاستحقاق الرئاسي، ولا أرى أن هناك حكومة جديدة في القريب، وحتى أن هناك شك أن تحصل الانتخابات الرئاسية، وهذا شيء خطير، لذا الأمور تسير نحو المجهول.
بدوره يقول رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، في حديث لبرنامجنا:
من المفترض أن يكون لدينا بعض الأمل والتفاؤل، لكن للأسف، الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان أفقدتنا هذه الأمور، حيث تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وليس هناك من حلول، فالأسباب الفعلية لأزمة الخبز الحالية إنما تعود لسياسة الكارتيلات التي تتحكم في الوضع، وتتحكم في المطاحن التي بدورها تتحكم في السوق.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..