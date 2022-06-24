مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي مع نظيره الأذربيجاني في باكو

وزير الخارجية الأذربيجاني: أشدد مرة أخرى إلى التعاون المستمر والمثمر بين بلدينا

صرح وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في باكو أن الجانب الأذربيجاني لم يرفض أي اتصالات مع مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال "لم يرفض الجانب الأذربيجاني إجراء اتصالات مع مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. لقد توقعنا أن ترى مجموعة مينسك دورها المستقبلي. وبالنسبة لأذربيجان، فإن الأولوية هي عملية تطبيع العلاقات مع أرمينيا وضمان السلام الدائم في المنطقة".