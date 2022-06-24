مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي مع نظيره الأذربيجاني في باكو

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب محادثاتهما في باكو.
10:00 GMT 24.06.2022
لافروف: ترشيح مولدوفا وأوكرانيا للاتحاد الأوروبي لا يجب أن يضر بعلاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي
09:54 GMT 24.06.2022
لافروف: الاتحاد الأوروبي يحاول تشكيل ائتلاف لمحاربة روسيا
لقد أحدث الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات القليلة الماضية ثورة كبيرة، إن لم يتم تقليده في اتجاه اكتساب مثل هذه الخلفية الأيديولوجية العدوانية، وفي المقام الأول خلفية معادية للروس. ونحن نولي اهتمامًا لكيفية قيام قادة الاتحاد الأوروبي أنفسهم، عندما يلقون محاضرات علنية إما لأولئك الذين لديهم وضع المرشح، أو لأولئك الذين يرغبون في الحصول على مثل هذه المكانة، بالإعلان مباشرة في إطار هذه القواعد العامة الصارمة. المحاضرات والأخلاق: إذا كنت مرشحا، فلن يكون لديك خيار آخر، باستثناء دعم جميع دون استثناء، نهج السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك جميع التدابير التي يتخذها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاتحاد الروسي.
09:52 GMT 24.06.2022
لافروف: الاتحاد الأورزبي يطالب صربيا الوقوف إلى سياسة الكراهية تجاه الروس
ووفقًا له، على وجه الخصوص، هذه هي الطريقة التي يوجه بها المسؤولون الأوروبيون مطالبهم إلى صربيا. "إنها مرشحة (إلى الاتحاد الأوروبي)، لكن بشكل قاطع لا تريد أن تفقد، مثل أي شخص آخر، استقلالها والانضمام إلى القرارات التي تتعارض بشكل مباشر مع مصالحها الأساسية، وفي هذه الحالة، العلاقات مع الاتحاد الروسي".
09:51 GMT 24.06.2022
لافروف: على الاتحاد الأوروبي احترام مشاعر الشعب الصربي
09:50 GMT 24.06.2022
لافروف: موقف الاتحاد الأوروبي تغير بالنسبة للدول التي ترغب في الانضمام إليه
09:49 GMT 24.06.2022
لافروف: الاتحاد الأوروبي لا يشكل أي مخاطر بالنسبة إلينا
09:31 GMT 24.06.2022
لافروف: نركز على التطبيق الكامل لاتفاقية الوضع القانوني لدول بحر قزوين
09:29 GMT 24.06.2022
لافروف: أكدنا على التقارب في معظم القضايا الدولية
09:28 GMT 24.06.2022
لافروف: وقعنا وثيقة جديدة لتعزيز علاقاتنا بشان ضمان الأمن المعلوماتي الدولي
09:27 GMT 24.06.2022
لافروف: نقيم عاليا الموقف المثالي للجانب الأذربيجاني بشأن تعليم اللغة الروسية
09:26 GMT 24.06.2022
وزير الخارجية الروسي: اللجنة الوزارية في هذه السنة اقترحت عدة نصائح لتطوير علاقاتنا في المستقبل
09:22 GMT 24.06.2022
وزير الخارجية الأذربيجاني: أشدد مرة أخرى إلى التعاون المستمر والمثمر بين بلدينا
صرح وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في باكو أن الجانب الأذربيجاني لم يرفض أي اتصالات مع مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وقال "لم يرفض الجانب الأذربيجاني إجراء اتصالات مع مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. لقد توقعنا أن ترى مجموعة مينسك دورها المستقبلي. وبالنسبة لأذربيجان، فإن الأولوية هي عملية تطبيع العلاقات مع أرمينيا وضمان السلام الدائم في المنطقة".
09:21 GMT 24.06.2022
وزير الخارجية الأذربيجاني: قمت 10 شركات روسية طلب المشاركة في المشاريع المشتركة بين البلدين
09:15 GMT 24.06.2022
وزير الخارجية الأذربيجاني: يتزايد حجم التجارة بين بلدينا ويفوق 3 مليارات دولار
09:12 GMT 24.06.2022
وزير الخارجية الكازاخستاني: علاقاتنا مع روسيا تشكل قاعدة قوية