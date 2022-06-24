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https://arabic.sputniknews.com/20220624/متظاهرون-عراقيون-يغلقون-مكتب-أحد-النواب-ويتوعدون-آخرين-إذا-لم-يوفروا-وظائف-لهم-1064147590.html
متظاهرون عراقيون يغلقون مكتب أحد النواب ويتوعدون آخرين إذا لم يوفروا وظائف لهم
متظاهرون عراقيون يغلقون مكتب أحد النواب ويتوعدون آخرين إذا لم يوفروا وظائف لهم
أغلق متظاهرون عراقيون مكتب أحد النواب في البرلمان العراقي، في محافظة النجف جنوب غرب العاصمة بغداد. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T10:27+0000
2022-06-24T10:27+0000
أخبار العراق اليوم
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ووفقا لموقع السومرية نيوز، فإن محتجين عراقيين أغلقوا مكتب النائب "عنوز"، مؤكدين أنهم سيستمرون في إغلاق مكاتب النواب الىخرين بسبب عدم توفير فرص عمل لهم.وقال أحد المتظاهرين: "اليوم سنغلق مكتب النائب عنوز، لأنه صعد باسم المتظاهرين، وسنقدم على غلق بقية المكاتب في المحافظة، إذا ما لم يوفروا التعيينات لأبناء النجف".وشدد الشخص نفسه على أنهم سيمنعون النواب من دخول المدينة، "إذا ما بقيت مطالبهم من دون تحقيقها".
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أخبار العراق اليوم

متظاهرون عراقيون يغلقون مكتب أحد النواب ويتوعدون آخرين إذا لم يوفروا وظائف لهم

10:27 GMT 24.06.2022
© AFP 2022 / Qassem Al-Kaabiعراقيون يسيرون على خلفية جامع الإمام علي في النجف، خلال عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022
عراقيون يسيرون على خلفية جامع الإمام علي في النجف، خلال عاصفة رملية قوية، العراق 5 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / Qassem Al-Kaabi
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أغلق متظاهرون عراقيون مكتب أحد النواب في البرلمان العراقي، في محافظة النجف جنوب غرب العاصمة بغداد.
ووفقا لموقع السومرية نيوز، فإن محتجين عراقيين أغلقوا مكتب النائب "عنوز"، مؤكدين أنهم سيستمرون في إغلاق مكاتب النواب الىخرين بسبب عدم توفير فرص عمل لهم.
وقال أحد المتظاهرين: "اليوم سنغلق مكتب النائب عنوز، لأنه صعد باسم المتظاهرين، وسنقدم على غلق بقية المكاتب في المحافظة، إذا ما لم يوفروا التعيينات لأبناء النجف".
وشدد الشخص نفسه على أنهم سيمنعون النواب من دخول المدينة، "إذا ما بقيت مطالبهم من دون تحقيقها".
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