https://arabic.sputniknews.com/20220624/مجلس-النواب-الأمريكي-يقر-مشروع-قانون-لتشديد-الرقابة-على-الأسلحة-في-الولايات-المتحدة-1064169395.html
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتشديد الرقابة على تدوال الأسلحة في البلاد
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتشديد الرقابة على تدوال الأسلحة في البلاد
وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، على مشروع قانون لتشديد الرقابة على تداول الأسلحة النارية في البلاد، بحسب نتائج التصويت الذي بث على الموقع الإلكتروني... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T19:01+0000
2022-06-24T19:01+0000
2022-06-24T19:04+0000
العالم
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وفقا للبيان، أيد المبادرة 234 عضوا في مجلس النواب (بما في ذلك 14 جمهوريا)، وعارضها 193.وتابع البيان، الآن ستذهب الوثيقة إلى توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي دعا في وقت سابق، أعضاء الكونغرس التصويت على الفور لصالحه و"إرسال مشروع القانون إليه ووضعه على الطاولة".تمت الموافقة على هذه المبادرة بعد حوادث في مدرسة ابتدائية في مدينة أوفالدي في تكساس، حيث وقع إطلاق النار على 19 طفلاً ومعلمًا، وفي سوبر ماركت في بوفالو، نيويورك، حيث قُتل تسعة أشخاص.في أعقاب الحادث، دعا بايدن إلى فرض حظر تشريعي على تداول الأسلحة النارية الهجومية وغيرها، فضلاً عن رفع الحد الأدنى لسن شراء "الأسلحة النارية"، من 18 إلى 21 عامًا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتشديد الرقابة على تدوال الأسلحة في البلاد
19:01 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 19:04 GMT 24.06.2022) تابعنا عبر
وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، على مشروع قانون لتشديد الرقابة على تداول الأسلحة النارية في البلاد، بحسب نتائج التصويت الذي بث على الموقع الإلكتروني لمجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي.
وفقا للبيان، أيد المبادرة 234 عضوا في مجلس النواب (بما في ذلك 14 جمهوريا)، وعارضها 193.
وتابع البيان، الآن ستذهب الوثيقة إلى توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي دعا في وقت سابق، أعضاء الكونغرس التصويت على الفور لصالحه و"إرسال مشروع القانون إليه ووضعه على الطاولة".
تمت الموافقة على هذه المبادرة بعد حوادث في مدرسة ابتدائية في مدينة أوفالدي في تكساس، حيث وقع إطلاق النار على 19 طفلاً ومعلمًا، وفي سوبر ماركت في بوفالو، نيويورك، حيث قُتل تسعة أشخاص.
في أعقاب الحادث، دعا بايدن إلى فرض حظر تشريعي على تداول الأسلحة النارية الهجومية وغيرها، فضلاً عن رفع الحد الأدنى لسن شراء "الأسلحة النارية"، من 18 إلى 21 عامًا.