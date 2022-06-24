https://arabic.sputniknews.com/20220624/محكمة-أمريكية-توافق-على-طلب-نجل-إيلون-ماسك-بتغيير-اسمه-وجنسه-ليصبح-رسميا-فتاة-1064134384.html
محكمة أمريكية توافق على طلب نجل إيلون ماسك بتغيير اسمه وجنسه ليصبح رسميا فتاة
محكمة أمريكية توافق على طلب نجل إيلون ماسك بتغيير اسمه وجنسه ليصبح رسميا فتاة
كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن محكمة لوس أنجلوس العليا قد وافقت على طلب نجل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك البالغ من العمر 18 عاما بتغيير اسمه وجنسه، ليصبح رسميا... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T07:07+0000
2022-06-24T07:07+0000
2022-06-24T07:07+0000
منوعات
مجتمع
إيلون ماسك
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وبحسب شبكة "NBC News"، قال القاضي في حيثيات الحكم إنه "نظرا لعدم وجود اعتراضات، تمت الموافقة على التماس تغيير الاسم والاعتراف بتغيير الجنس وإصدار شهادة ميلاد جديدة".وكانت ابنة ماسك العابرة جنسيا واسمها الجديد فيفيان جينا ويلسون، قد طلبت من المحكمة تغيير اسمها ليتوافق مع جنسها الجديد.وأضافت أنها لم تعد ترغب في الارتباط بوالدها الشهير "بأي شكل من الأشكال".ولم يعرف على الفور سبب الخلاف بين ماسك وابنته.وكانت ابنة ماسك قد قدمت طلبا إلى المحكمة بتغيير اسمها من خافيير ماسك إلى فيفيان جينا ويلسون، وويلسون هو الاسم الأخير لوالدتها، جوستين ويلسون، زوجة ماسك السابقة التي طلقها في عام 2008.ولم ترد ابنة ماسك ووالدتها على طلب التعليق حتى الأن، بحسب ما أفادت به "إن بي سي نيوز".يعد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، أغنى شخص في العالم حيث تقدر ثروته الصافية بحوالي 214 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/دعوى-قضائية-من-ابنة-إيلون-ماسك-المتحولة-جنسيا-لتغيير-اسمها-لا-أريد-الارتباط-به-بأي-شكل--1063961123.html
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منوعات, مجتمع, إيلون ماسك
محكمة أمريكية توافق على طلب نجل إيلون ماسك بتغيير اسمه وجنسه ليصبح رسميا فتاة
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن محكمة لوس أنجلوس العليا قد وافقت على طلب نجل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك البالغ من العمر 18 عاما بتغيير اسمه وجنسه، ليصبح رسميا فتاة.
وبحسب شبكة "NBC News"
، قال القاضي في حيثيات الحكم إنه "نظرا لعدم وجود اعتراضات، تمت الموافقة على التماس تغيير الاسم والاعتراف بتغيير الجنس وإصدار شهادة ميلاد جديدة".
وكانت ابنة ماسك العابرة جنسيا واسمها الجديد فيفيان جينا ويلسون، قد طلبت من المحكمة تغيير اسمها ليتوافق مع جنسها الجديد.
وأضافت أنها لم تعد ترغب في الارتباط بوالدها الشهير "بأي شكل من الأشكال".
ولم يعرف على الفور سبب الخلاف بين ماسك وابنته.
وكانت ابنة ماسك قد قدمت طلبا إلى المحكمة بتغيير اسمها من خافيير ماسك إلى فيفيان جينا ويلسون، وويلسون هو الاسم الأخير لوالدتها، جوستين ويلسون، زوجة ماسك السابقة التي طلقها في عام 2008.
ولم ترد ابنة ماسك ووالدتها على طلب التعليق حتى الأن، بحسب ما أفادت به "إن بي سي نيوز".
يعد إيلون ماسك
، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، أغنى شخص في العالم حيث تقدر ثروته الصافية بحوالي 214 مليار دولار.