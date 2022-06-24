https://arabic.sputniknews.com/20220624/مقتل-إيمان-رشيد-واقعة-طالبة-المنصورة-تتكرر-في-الأردن-1064149527.html
مقتل إيمان رشيد... واقعة طالبة المنصورة تتكرر في الأردن
مقتل إيمان رشيد... واقعة طالبة المنصورة تتكرر في الأردن
تكررت واقعة مقتل الطالبة المصرية، نيرة أشرف، أمام جامعتها في مدينة المنصورة، للمرة الثانية مع الطالبة إيمان رشيد، في الأردن. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T11:18+0000
2022-06-24T11:18+0000
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أطلق زميل الطالبة إيمان رشيد، الرصاص عليها، في إحدى الجامعات الخاصة في الأردن، بعدما رفضت الزواج منه، بحسب شبكة "العربية".أثارت الواقعة غضبا واسعا لدى الرأي العام في الأردن، حيث لا يزال الجاني هاربا، ولم تكشف حتى الآن أسباب ارتكابه الجريمة، الأمر الذي دفع نائب عام محكمة الجنايات الكبرى في البلاد، القاضي إحسان السلامات، إلى إصدار حظر النشر في القضية.وطالب القاضي، من مدير عام هيئة الإعلام في الأردن، التعميم على جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية، أو مجريات التحقيق فيها أو نشر، أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية.وكشف بيان لمديرية الأمن العام الأردنية، مساء أمس الخميس، أن "أحد الأشخاص أقدم على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة".وأضاف البيان أن الفتاة التي تبلغ من العمر 21 عاما، وتدرس في كلية التمريض في إحدى الجامعات الخاصة، شمالي عمّان، "فارقت الحياة، بعدما أسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة، ولاذ الفاعل بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه".يذكر إلى أن هذه الواقعة جاءت بعد أيام من قتل شاب مصري طالبة بالسكين، أمام جامعتها في مدينة المنصورة في مصر إثر رفضها الارتباط به.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/النيابة-العامة-المصرية-تحيل-قاتل-طالبة-المنصورة-إلى-محكمة-الجنايات-1064059782.html
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أخبار الأردن, أخبار مصر الآن
مقتل إيمان رشيد... واقعة طالبة المنصورة تتكرر في الأردن
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تكررت واقعة مقتل الطالبة المصرية، نيرة أشرف، أمام جامعتها في مدينة المنصورة، للمرة الثانية مع الطالبة إيمان رشيد، في الأردن.
أطلق زميل الطالبة إيمان رشيد، الرصاص عليها، في إحدى الجامعات الخاصة في الأردن، بعدما رفضت الزواج منه، بحسب شبكة "العربية".
أثارت الواقعة غضبا واسعا لدى الرأي العام في الأردن، حيث لا يزال الجاني هاربا، ولم تكشف حتى الآن أسباب ارتكابه الجريمة، الأمر الذي دفع نائب عام محكمة الجنايات الكبرى في البلاد، القاضي إحسان السلامات، إلى إصدار حظر النشر في القضية.
وطالب القاضي، من مدير عام هيئة الإعلام في الأردن، التعميم على جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية، أو مجريات التحقيق فيها أو نشر، أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية.
وكشف بيان لمديرية الأمن العام الأردنية، مساء أمس الخميس، أن "أحد الأشخاص أقدم على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة".
وأضاف البيان أن الفتاة التي تبلغ من العمر 21 عاما، وتدرس في كلية التمريض في إحدى الجامعات الخاصة، شمالي عمّان، "فارقت الحياة، بعدما أسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة، ولاذ الفاعل بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه".
يذكر إلى أن هذه الواقعة جاءت بعد أيام من قتل شاب مصري طالبة
بالسكين، أمام جامعتها في مدينة المنصورة في مصر إثر رفضها الارتباط به.