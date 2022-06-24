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https://arabic.sputniknews.com/20220624/مقتل-4-أشخاص-وإصابة-5-آخرين-جراء-تحطم-طائرة-نقل-عسكرية-في-مقاطعة-ريازان-الروسية-1064131836.html
مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء تحطم طائرة نقل عسكرية في مقاطعة ريازان الروسية
مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء تحطم طائرة نقل عسكرية في مقاطعة ريازان الروسية
أعلنت سلطات مدينة ريازان الروسية، اليوم الجمعة، مقتل أربعة أشخاص ونقل خمسة آخرين إلى المستشفى جراء تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" أثناء تنفيذها رحلة... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T05:15+0000
2022-06-24T05:19+0000
روسيا
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وكشفت مجموعة العمليات التابعة للحكومة الإقليمية في بيان، إنه وفقًا للمعلومات الأولية، لقي 4 أشخاص مصرعهم نتيجة تحطم طائرة بالقرب من طريق ميخائيلوفسكي السريع في ريازان و 5 آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم إلى المؤسسات الطبية في المدينة، وهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة".وبوقت سابق، صرحت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" تحطمت أثناء تنفيذها رحلة تدريبية في مقاطعة ريازان.وجاء في بيان صدر عن الوزارة: وأوضحت الوزارة أنه تم نقل أعضاء الطاقم المصابين إلى المستشفى، دون تقديم أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.
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روسيا

مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء تحطم طائرة نقل عسكرية في مقاطعة ريازان الروسية

05:15 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 05:19 GMT 24.06.2022)
© Photo / Пресс-служба РостехаИл-76МД-90 АЕ/IL-76MD-90 AE
Ил-76МД-90 АЕ/IL-76MD-90 AE - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Photo / Пресс-служба Ростеха
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أعلنت سلطات مدينة ريازان الروسية، اليوم الجمعة، مقتل أربعة أشخاص ونقل خمسة آخرين إلى المستشفى جراء تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" أثناء تنفيذها رحلة تدريبية في مقاطعة ريازان.
وكشفت مجموعة العمليات التابعة للحكومة الإقليمية في بيان، إنه وفقًا للمعلومات الأولية، لقي 4 أشخاص مصرعهم نتيجة تحطم طائرة بالقرب من طريق ميخائيلوفسكي السريع في ريازان و 5 آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم إلى المؤسسات الطبية في المدينة، وهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة".
وبوقت سابق، صرحت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" تحطمت أثناء تنفيذها رحلة تدريبية في مقاطعة ريازان.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة:
"أثناء رحلة التدريب بدون شحن قرر الطاقم الهبوط بسبب عطل في المحرك... تحطمت الطائرة جزئيا عند هبوطها على الأرض".
وأوضحت الوزارة أنه تم نقل أعضاء الطاقم المصابين إلى المستشفى، دون تقديم أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.
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