https://arabic.sputniknews.com/20220624/مكتب-الادعاء-في-نقابة-المحامين-في-بيروت-الخاص-بفاجعة-4-آب-يحرز-تطورا-مهما-1064148780.html
مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة 4 آب يحرز تطورا مهما
مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة 4 آب يحرز تطورا مهما
أصدرت محكمة العدل العليا في لندن قرارا إداريا بتاريخ 16 يونيو/ حزيران 2022 في الدعوى المقامة من مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت ضد شركة "سافارو إل تي... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T11:03+0000
2022-06-24T11:03+0000
2022-06-24T11:03+0000
لبنان
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وذكر مكتب الادعاء في بيان، أنّ "مكتب الادعاء كان قد تصدّى في كانون الثاني 2021 لمحاولة تصفية هذه الشركة في سجل التجارة في لندن (Companies House)، وتراسل مع السجل التجاري ومع نائبين بريطانيين Margaret Hodge وJohn Mann، بعدما تبيّن ان ملف الشركة في سجل التجارة لم يتضمن هوية صاحب الحق الاقتصادي (Ultimate Beneficiary Owner - UBO) للشركة، مما يشكّل مخالفة خطيرة للقانون ويحجب معلومات ضرورية".وأوضح أنّ "أحد الأهداف الأساسية الذي وضعهم مكتب الادعاء لهذه الدعوى هو معرفة الحقيقة، وخاصة من يتستّر وراء شركة Savaro. بالفعل، وبعد عشرة أشهر على بدء المحاكمة، إستحصل إذاً مكتب الادعاء على قرار من القاضي البريطاني أَلزم الشركة بالإفصاح عن هوية صاحب الحق الاقتصادي (UBO)؛ وقد أُمهلت الشركة فترة محددة لتنفيذ القرار".
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لبنان
مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة 4 آب يحرز تطورا مهما
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أصدرت محكمة العدل العليا في لندن قرارا إداريا بتاريخ 16 يونيو/ حزيران 2022 في الدعوى المقامة من مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت ضد شركة "سافارو إل تي دي" التي أدخلت نيترات الأمونيا إلى مرفأ بيروت عام 2013.
وذكر مكتب الادعاء في بيان، أنّ "مكتب الادعاء كان قد تصدّى في كانون الثاني 2021 لمحاولة تصفية هذه الشركة في سجل التجارة في لندن (Companies House)، وتراسل مع السجل التجاري ومع نائبين بريطانيين Margaret Hodge وJohn Mann، بعدما تبيّن ان ملف الشركة في سجل التجارة لم يتضمن هوية صاحب الحق الاقتصادي (Ultimate Beneficiary Owner - UBO) للشركة، مما يشكّل مخالفة خطيرة للقانون ويحجب معلومات ضرورية".
وأشار المكتب إلى أنّه "في 2 آب 2021، تقدّم مكتب الادعاء، الممثل بالنقيب السابق ملحم خلف والبروفسور نصري دياب وشكري الحدّاد، بدعوى ضد شركة Savaro، بواسطة مكتب المحاماة العالمي Dechert LLP الممثل بالمحامي كميل أبو سليمان، وهم كلهم يعملون بشكل تطوعي في هذه القضية الإنسانية، واضعين كافة طاقاتهم بتصرف الضحايا والملف. ويعمل أيضاً ضمن فريق مكتب الادعاء على هذا الملف البروفسور نجيب الحاج شاهين، والاستاذة تمّام الساحلي، والأستاذ أسعد نجم"، حسب موقع إل بي سي.
وأوضح أنّ "أحد الأهداف الأساسية الذي وضعهم مكتب الادعاء لهذه الدعوى هو معرفة الحقيقة
، وخاصة من يتستّر وراء شركة Savaro. بالفعل، وبعد عشرة أشهر على بدء المحاكمة، إستحصل إذاً مكتب الادعاء على قرار من القاضي البريطاني أَلزم الشركة بالإفصاح عن هوية صاحب الحق الاقتصادي (UBO)؛ وقد أُمهلت الشركة فترة محددة لتنفيذ القرار".