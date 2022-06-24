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https://arabic.sputniknews.com/20220624/موسيماني-يعلق-على-رحيله-من-الأهلي-كان-صعبا-1064148215.html
موسيماني يعلق على رحيله من الأهلي... "كان صعبا"
موسيماني يعلق على رحيله من الأهلي... "كان صعبا"
علّق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، على رحيله من القلعة الحمراء. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T10:48+0000
2022-06-24T10:48+0000
نادي الأهلي
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وقال موسيماني، في تصريحات لراديو "كايا 959" الجنوب أفريقي، إن قرار رحيله عن تدريب الفريق الأحمر "كان صعبا للغاية".وتابع: "قرار رحيلي عن الأهلي كان صعبا للغاية وصادما للجميع داخل النادي، ولكن هذا هو الوقت المناسب للرحيل عن الفريق".وأوضح: "عندما جددت عقدي مع الأهلي في الفترة الماضية، كنت أظن أنني سأستمر مع الفريق لفترة أطول مع الفريق، ولكن بكل تأكيد الأشياء الجيدة تصل لنهايتها".وأضاف موسيماني، قائلا: "فضلت الرحيل عن الأهلي في هذا التوقيت لمنح الفرصة أمام المدرب الجديد، ليقود الفريق في المرحلة المقبلة".وأشار إلى أنه فاز مع النادي الأهلي بـ 7 بطولات مختلفة، متابعا: "ووصلت إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، على المدرب الجديد أن يأخذ الفريق إلى المرحلة التالية".
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نادي الأهلي

موسيماني يعلق على رحيله من الأهلي... "كان صعبا"

10:48 GMT 24.06.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAUحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي
حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAU
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علّق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، على رحيله من القلعة الحمراء.
وقال موسيماني، في تصريحات لراديو "كايا 959" الجنوب أفريقي، إن قرار رحيله عن تدريب الفريق الأحمر "كان صعبا للغاية".
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وتابع: "قرار رحيلي عن الأهلي كان صعبا للغاية وصادما للجميع داخل النادي، ولكن هذا هو الوقت المناسب للرحيل عن الفريق".
وأوضح: "عندما جددت عقدي مع الأهلي في الفترة الماضية، كنت أظن أنني سأستمر مع الفريق لفترة أطول مع الفريق، ولكن بكل تأكيد الأشياء الجيدة تصل لنهايتها".
وأضاف موسيماني، قائلا: "فضلت الرحيل عن الأهلي في هذا التوقيت لمنح الفرصة أمام المدرب الجديد، ليقود الفريق في المرحلة المقبلة".
وأشار إلى أنه فاز مع النادي الأهلي بـ 7 بطولات مختلفة، متابعا: "ووصلت إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، على المدرب الجديد أن يأخذ الفريق إلى المرحلة التالية".
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