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https://arabic.sputniknews.com/20220624/ميدفيديف-يذكر-ألمانيا-بحصار-لينينغراد-1064151625.html
ميدفيديف يذكر ألمانيا بحصار لينينغراد
ميدفيديف يذكر ألمانيا بحصار لينينغراد
ذكّر دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ألمانيا بالحصار الذي فرضته على مدينة لينينغراد الروسية أثناء الحرب العالمية الثانية، مستغربا من تصريحات... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T11:52+0000
2022-06-24T12:04+0000
روسيا
العالم
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قال ميدفيديف عبر "تلغرام": "قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك إن روسيا "تستخدم الجوع كسلاح". ومن المدهش بالطبع سماع هذا من مسؤولي البلد التي أبقت لينينغراد في حصار لمدة 900 يوم، ما أدى لموت ما يقرب من 700 ألف شخص جوعا".حذرت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا من أزمة الغذاء التي قد تحدث بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بالوقوف في وجه توريد السلع الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، فيما رفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.في الوقت نفسه، خلقت سلطات كييف نفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب للتصدير، بالإضافة إلى الحرق العمد للطعام الذي تم الكشف عنه في ميناء ماريوبول، وكذلك عمليات التلغيم التي نفذتها القوات الأوكرانية في البحر الأسود، والتي لا تسمح بنقل الموارد للأسواق العالمية عن طريق السفن.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/لافروف-أسهل-طريقة-لتصدير-الحبوب-الأوكرانية-هي-عبر-بيلاروسيا-1064127257.html
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ميدفيديف يذكر ألمانيا بحصار لينينغراد

11:52 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 12:04 GMT 24.06.2022)
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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ذكّر دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ألمانيا بالحصار الذي فرضته على مدينة لينينغراد الروسية أثناء الحرب العالمية الثانية، مستغربا من تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية حول ما سمته "سلاح المجاعة الروسي".
قال ميدفيديف عبر "تلغرام": "قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك إن روسيا "تستخدم الجوع كسلاح". ومن المدهش بالطبع سماع هذا من مسؤولي البلد التي أبقت لينينغراد في حصار لمدة 900 يوم، ما أدى لموت ما يقرب من 700 ألف شخص جوعا".
حذرت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا من أزمة الغذاء التي قد تحدث بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بالوقوف في وجه توريد السلع الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، فيما رفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.
في الوقت نفسه، خلقت سلطات كييف نفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب للتصدير، بالإضافة إلى الحرق العمد للطعام الذي تم الكشف عنه في ميناء ماريوبول، وكذلك عمليات التلغيم التي نفذتها القوات الأوكرانية في البحر الأسود، والتي لا تسمح بنقل الموارد للأسواق العالمية عن طريق السفن.
سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
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