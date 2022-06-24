https://arabic.sputniknews.com/20220624/ميقاتي-رد-حزب-الله-على-ما-قدمناه-للوسيط-الأمريكي-بخصوص-الغاز-لم-يكن-سلبيا-1064133686.html

ميقاتي: رد "حزب الله" على ما قدمناه للوسيط الأمريكي بخصوص الغاز لم يكن سلبيا

ميقاتي: رد "حزب الله" على ما قدمناه للوسيط الأمريكي بخصوص الغاز لم يكن سلبيا

وصف رئيس مجلس الوزراء اللبناني، المكلف، نجيب ميقاتي، رد "حزب الله" على رؤية الحكومة التي قدمتها للوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود، ​آموس هوكشتاين، بأنه لم... 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T06:50+0000

2022-06-24T06:50+0000

2022-06-24T06:56+0000

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1064114578_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f0b9998bd288d8ae8a206040e806ffb4.jpg

وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة، أكد ميقاتي أن رد "حزب الله" كان داعما لقرار الحكومة اللبنانية، بخصوص موضوع الغاز.وشدد ميقاتي على أن بلاده لا تريد صداما مع إسرائيل، قائلا: "نحن لا نريد حربا وكل ما نريده هو استخراج الغاز من شرقي المتوسط، ونحن قدمنا للوسيط الأمريكي عرضا بخصوص الغاز شرقي المتوسط ولا يمكننا التراجع عما قدمناه".وعن أولويات الحكومة التي تمت تسميته للقيام بتشكيلها، قال ميقاتي: "أولويات الحكومة المقبلة ستكون معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، من ​المفاوضات​ مع ​صندوق النقد الدولي​، وضبط تحويل الأموال إلى الخارج، أو ما يُعرف بـ"الكابيتل كونترول"، إضافة إلى ​ترسيم الحدود البحرية​ مع إسرائيل واستخراج النفط من شرق المتوسط".وكان قد تم تكليف ميقاتي بتأليف الحكومة لولاية ثانية، وذلك بعد أن حصل على أغلبية الأصوات في الاستشارات النيابية الملزمة، حيث نال 54 صوتا مقابل 46 ورقة بيضاء و25 صوتا للمرشح نواف سلام، وصوتا واحدا لسعد الحريري، وصوتا واحدا لروعة الحلاب.وكانت الاستشارات النيابية الملزمة قد انطلقت أمس في القصر الجمهوري، وذلك بعد حوالي شهر ونصف الشهر على انتخاب البرلمان الجديد.

https://arabic.sputniknews.com/20220120/ميقاتي-يحدد-أولوياته-الأربع-ويكشف-عما-يريده-حزب-الله-1056725345.html

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار لبنان, أخبار حزب الله, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل