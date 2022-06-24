https://arabic.sputniknews.com/20220624/نواب-عرب-يحافظون-على-مناصبهم-في-البرلمان-الفرنسي-1064159497.html

نواب عرب يحافظون على مناصبهم في البرلمان الفرنسي

نواب عرب يحافظون على مناصبهم في البرلمان الفرنسي

حافظ عدد من السياسيين ذوي الأصول العربية على مقاعدهم في الجمعية العامة الفرنسية (البرلمان) بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T13:32+0000

2022-06-24T13:32+0000

2022-06-24T13:32+0000

العالم

أخبار فرنسا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101740/46/1017404621_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_aa292c8d0516995b96dd09bcb763537f.jpg

ويمثل النساء والسياسيون الداعمين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمنتمين لتحالف "معاً"غالبية الفائزين.وجاء في قائمة النواب:محمد لاكحيلةأعيد انتخاب الفرنسي ذي الأصول المغربية محمد لاكحيلة (62 عاماً) والمنتمي إلى تحالف الرئيس الفرنسي في الانتخابات التشريعية "معا" نائباً في البرلمان، والذي نجح للمرة الأولى بانتخابات العام 2017.فضيلة خطابيتحظى خطابي، التي ولدت مدينة مونبلييه لأبوين جزائريين بعضوية البرلمان الفرنسي عن حزب ماكرون منذ انتخابات العام 2017.ترأست خطابي لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان منذ عام 2020.فريدة عمرانيالتحقت السياسة فريدة عمراني، المولودة في المغرب بالبرلمان الفرنسي هذا بعد فوزها بالانتخابات التشريعية ضمن تحالف اليسار "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد".سارة الحيريأعيد انتخاب السياسية الفرنسية-المغربية في البرلمان الفرنسي هذا العام.ترشحت عن "الحركة الديمقراطية" التي تمثل جزءاً من تحالف "معاً" بقيادة ماكرون.نعيمة موتشوانضمت السياسية الفرنسية، المولودة لأبوين مغربيين إلى البرلمان الفرنسي عن حزب ماكرون منذ انتخابات العام 2017، وأعيد انتخابها هذا العام.سمية بورواهةانضمّت السياسية الفرنسية الجزائرية إلى البرلمان الفرنسي عام 2022 عن الحزب الشيوعي.كما شغلت منصب نائب رئيس بلدية "لا كورنيوف" لمدة 12 عاماً.بالخير بلحدادرجل أعمال فرنسي وسياسي يمثل حزب إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية منذ انتخابات العام 2017.ولد بلحداد في الجزائر، وانتقل إلى فرنسا عندما استقر والداه هناك للعمل في صناعة الصلب.كريم بن شيخانتخب الفرنسي- التونسي كريم بن شيخ عن "حزب الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" أحد مكونات تحالف اليسار.وصار نائباً عن الدائرة التاسعة للفرنسيين المقيمين بالخارج.أميليا لكرافيتنتمي السياسية الفرنسية المغربية، التي ولدت في مدينة الدار البيضاء بالمغرب لحزب ماكرون، وتحظى بعضوية البرلمان الفرنسي منذ عام 2017 عن الدائرة العاشرة التي تمثل الفرنسيين المقيمين في إفريقيا والشرق الأوسط.يذكر أن هذا الرقم جاء ليعكس تراجعاً في عدد النواب ذوي الأصول العربية في البرلمان الفرنسي مقارنةً بالعام 2017، إذ انخفض إلى 9 بعدما كان عددهم 13 نائبا.

https://arabic.sputniknews.com/20220622/ماكرون-يستبعد-تشكيل-حكومة-وحدة-وطنية-مع-قوى-سياسية-أخرى-1064067555.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار فرنسا