https://arabic.sputniknews.com/20220624/نيجيريا-قدرة-أوبك--على-زيادة-إنتاج-النفط-محدودة-للغاية-1064171229.html

نيجيريا: قدرة "أوبك +" على زيادة إنتاج النفط محدودة للغاية

نيجيريا: قدرة "أوبك +" على زيادة إنتاج النفط محدودة للغاية

قال وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية تيميبري سيلفا، اليوم الجمعة، إن الطاقة الإنتاجية المتاحة لضخ المزيد من النفط الخام تنفد من أعضاء تحالف المنتجين... 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T20:40+0000

2022-06-24T20:40+0000

2022-06-24T20:40+0000

أسعار النفط اليوم

اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

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وذكر الوزير في إيجاز مع الصحفيين: "يعتقد بعض الناس أن الأسعار مرتفعة قليلا ويتوقعون منا أن نضخ أكثر قليلا ولكن في هذه اللحظة هناك سعة إضافية قليلة حقا، حتى السعودية، وروسيا بالطبع".وأضاف سيلفا: "في هذه اللحظة أعتقد أن الأسعار ترتفع ولا أعتقد أنه ستكون هناك أي مفاجآت لدى أوبك في أغسطس (آب)"، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".وأشار إلى أن بلاده كانت تكافح من أجل تلبية حصتها من الإنتاج، ما اعتبره "أمرا حزينا للغاية"، لافتا إلى أن المشغلين خططوا لسد الفجوة في غضون شهرين.وأردف: "بحلول نهاية أغسطس بشكل عام، الالتزام هو أننا على الأقل سننتج حصتنا من أوبك، ومن ثم بالطبع ننظر إلى ما بعد ذلك بعد أغسطس". ستجتمع المجموعة الأسبوع المقبل، يوم الخميس، لتقرير ما إذا كانت ستمضي قدما في زيادة إنتاج النفط المقررة في أغسطس.على جانب آخر تكافح نيجيريا، أكبر منتج في أفريقيا، مع انخفاض الإنتاج لسنوات. ضخت البلاد 1.49 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار، وفقا لمسح "بلومبيرغ"، في حين تبلغ حصتها المقررة 1.77 مليون برميل يوميا في يونيو/ حزيران و1.80 مليون في يوليو/ تموز.

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أسعار النفط اليوم, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط