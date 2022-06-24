https://arabic.sputniknews.com/20220624/هجوم-صاروخي-على-حقل-غاز-في-العراق-فيديو-1064155441.html
هجوم صاروخي على حقل غاز في العراق... فيديو
هجوم صاروخي على حقل غاز في العراق... فيديو
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بتعرض محيط حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال التابع للسليمانية في إقليم كردستان، لهجوم صاروخي. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T12:38+0000
2022-06-24T12:38+0000
2022-06-24T12:39+0000
العراق
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ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن المصدر قوله إن "محيط حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية تعرض لجهوم صاروخي بالكاتيوشا".وأضاف أنه لم يعرف حتى الآن حجم الأضرار الناتجة عن الهجوم.ولم يفصح المصدر عن مزيد من التفاصيل.يذكر أن جهاز مكافحة الإرهاب بمدينة السليمانية كان قد أعلن الأربعاء الماضي عن سقوط صاروخ كاتيوشا داخل حقل غاز كورمور في المدينة الواقعة شمالي العراقوأشار إلى أنه تمت معالجة شخصين من إصابات طفيفة جراء الحادث.وكان العراق قد أعلن أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
هجوم صاروخي على حقل غاز في العراق... فيديو
12:38 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 12:39 GMT 24.06.2022) تابعنا عبر
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بتعرض محيط حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال التابع للسليمانية في إقليم كردستان، لهجوم صاروخي.
ونقل موقع "السومرية نيوز"
، عن المصدر قوله إن "محيط حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية تعرض لجهوم صاروخي بالكاتيوشا".
وأضاف أنه لم يعرف حتى الآن حجم الأضرار الناتجة عن الهجوم.
ولم يفصح المصدر عن مزيد من التفاصيل.
يذكر أن جهاز مكافحة الإرهاب بمدينة السليمانية كان قد أعلن الأربعاء الماضي عن سقوط صاروخ كاتيوشا داخل حقل غاز كورمور في المدينة الواقعة شمالي العراق
وأشار إلى أنه تمت معالجة شخصين من إصابات طفيفة جراء الحادث.
وكان العراق
قد أعلن أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.