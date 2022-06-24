https://arabic.sputniknews.com/20220624/هنية-عقب-لقائه-مع-عون-نتضامن-مع-لبنان-وحقه-في-ثرواته-الطبيعية-البحرية-1064153089.html
هنية عقب لقائه مع عون: نتضامن مع لبنان وحقه في ثرواته الطبيعية البحرية
هنية عقب لقائه مع عون: نتضامن مع لبنان وحقه في ثرواته الطبيعية البحرية
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية عقب لقائه، اليوم الجمعة 24 حزيران/يونيو، برئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، تضامنهم مع لبنان في مواجهة... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T12:15+0000
2022-06-24T12:15+0000
2022-06-24T12:15+0000
إسماعيل هنية
لبنان
حركة حماس
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وقال هنية إنهم تحدثوا مع عون عن "المعركة الشرسة التي تدور في القدس بين الاحتلال الصهيوني وشعبنا المرابط هناك، حيث تتعرض المقدسات الاسلامية والمسيحية لسياسة الهيمنة والسيطرة الاحتلالية بشكل دائم".وتابع: "74 عاما على النكبة واللجوء ولكن نحن متمسكون بحق العودة إلى أرض فلسطين وأكدنا لفخامة الرئيس أننا نرفض التوطين والوطن البديل والتهجير ومتمسكون بحق العودة".وأكد هنية تضامنهم "الكامل مع لبنان في مواجهة التحرش الإسرائيلي في الحدود البحرية اللبنانية الفلسطينية، وليس اللبنانية الإسرائيلية في محاولة لسرقة الثروات الطبيعية للبنان الغاز والنفط على حد سواء".وشدد على أن "الإسرائيلي هو مغتصب لفلسطين ولا يحق أن تمتد أذرعته إلى أي بلد عربي فضلا عن لبنان وحقه في ثرواته الطبيعية".وتابع: " أكد الرئيس عون حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، والمقاومة في فلسطين ليست إرهاب والمقاومة في لبنان أيضا ليست إرهاب طالما أنها مقاومة ضد الاحتلال".وكان قد التقى هنية، يوم أمس الخميس، بالأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، حيث جرى استعراض لمختلف التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة وتطور محور المقاومة والتهديدات والتحديات والفرص القائمة، مع "التأكيد الحاسم على تعاون كل أجزاء هذا المحور بما يخدم الهدف المركزي له والذي يتعلق بالقدس والمقدّسات والقضية الفلسطينية.ويزور هنية لبنان للمرة الثانية هذا العام على التوالي، يرافقه وفد قيادي ضم نائب رئيس إقليم الخارج الدكتور موسى أبو مرزوق، عضوَي المكتب السياسي خليل الحية وحسام بدران ومسؤول المكتب الإعلامي طاهر النونو.
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إسماعيل هنية, لبنان, حركة حماس
هنية عقب لقائه مع عون: نتضامن مع لبنان وحقه في ثرواته الطبيعية البحرية
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أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية عقب لقائه، اليوم الجمعة 24 حزيران/يونيو، برئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، تضامنهم مع لبنان في مواجهة محاول إسرائيل سرقة الثروات الطبيعية البحرية للبنان والاستلاء على النفط والغاز الموجود.
وقال هنية إنهم تحدثوا مع عون عن "المعركة الشرسة التي تدور في القدس بين الاحتلال الصهيوني وشعبنا المرابط هناك، حيث تتعرض المقدسات الاسلامية والمسيحية لسياسة الهيمنة والسيطرة الاحتلالية بشكل دائم".
وتابع: "74 عاما على النكبة واللجوء ولكن نحن متمسكون بحق العودة إلى أرض فلسطين وأكدنا لفخامة الرئيس أننا نرفض التوطين والوطن البديل والتهجير ومتمسكون بحق العودة".
وتمنى هنية على الرئيس عون والدولة اللبنانية "النظر بإيجابية لبعض متطلبات الحقوق الإنسانية لأهلنا في المخيمات، خاصة أن هناك تراجع كبير في الخدمات التي تقدمها الأونروا".
وأكد هنية تضامنهم "الكامل مع لبنان في مواجهة التحرش الإسرائيلي في الحدود البحرية اللبنانية الفلسطينية، وليس اللبنانية الإسرائيلية في محاولة لسرقة الثروات الطبيعية للبنان الغاز والنفط على حد سواء".
وشدد على أن "الإسرائيلي هو مغتصب لفلسطين ولا يحق أن تمتد أذرعته إلى أي بلد عربي فضلا عن لبنان وحقه في ثرواته الطبيعية".
وقال هنيه إنهم استمعوا إلى عون الذي "جدد موقف لبنان ورئاسة الجمهورية من القضية الفلسطينية في حق الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وأيضا أكد على حق العودة لكل اللاجئين الفلسطينيين".
وتابع: " أكد الرئيس عون حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، والمقاومة في فلسطين ليست إرهاب والمقاومة في لبنان أيضا ليست إرهاب طالما أنها مقاومة ضد الاحتلال".
وكان قد التقى هنية، يوم أمس الخميس، بالأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، حيث جرى استعراض لمختلف التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة وتطور محور المقاومة والتهديدات والتحديات والفرص القائمة، مع "التأكيد الحاسم على تعاون كل أجزاء هذا المحور بما يخدم الهدف المركزي له والذي يتعلق بالقدس والمقدّسات والقضية الفلسطينية.
ويزور هنية لبنان للمرة الثانية هذا العام على التوالي، يرافقه وفد قيادي ضم نائب رئيس إقليم الخارج الدكتور موسى أبو مرزوق، عضوَي المكتب السياسي خليل الحية وحسام بدران ومسؤول المكتب الإعلامي طاهر النونو.