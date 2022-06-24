https://arabic.sputniknews.com/20220624/وزارة-الزراعة-العراقية--تكشف-حالة-الأمن-الغذائي-في-البلاد-1064155249.html

وزارة الزراعة العراقية تكشف حالة "الأمن الغذائي" في البلاد

وزارة الزراعة العراقية تكشف حالة "الأمن الغذائي" في البلاد

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الجمعة، عن كميات القمح التي تم إنتاجها وتخزينها بصوامع وزارة التجارة، وفيما أكدت عدم وجود خطر حقيقي على مستوى الأمن الغذائي... 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T12:37+0000

2022-06-24T12:37+0000

2022-06-24T12:37+0000

العراق

اقتصاد

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وقال المتحدث باسم وزير الزراعة، هادي الياسري، إنه "وفق معطيات الموسم الشتوي الماضي وانتهاء عمليات الحصاد تقريباً، حصد العراق حتى الآن من هذا الموسم قرابة 2 مليون طن من القمح التي تم تسويقها إلى صوامع وزارة التجارة"، حسبما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).وأضاف الياسري، أن "الوزارة لديها مؤشرات تشير إلى أن هناك كميات من الحنطة مخزنة ذاتياً لدى المزارعين ومنتجي الحنطة تقدر بنحو مليون طن، ما يعني أن الوزارة انتجت هذا العام 3 ملايين طن من الحنطة تحت ظل الظروف الحالية والأزمة المائية والشح والجفاف وغياب الدعم للمزارعين على مستوى دعم الأسمدة، وكذلك تخفيض الخطط الزراعية من قبل وزارة الموارد المائية بما يتلاءم مع الوفرة المائية المتاحة".ولفت إلى أن "الإنتاج الحالي جيد لاسيما أن هناك سنوات مضت أنتج العراق فيها مثل هذا الرقم في ظروف كانت أفضل من الظروف الحالية". وأشار إلى أن "ما تبقى من الحاجة الكلية للعراق من محصول الحنطة من الممكن سده من الاستيراد الخارجي كالسنوات الماضية، وهذا أمر طبيعي جداً".وأكد الياسري أن "العراق لم يشهد حتى الآن تهديداً خطيراً على مستوى الأمن الغذائي، وما زال يستند إلى معايير متينة جداً في تحقيق الأمن الغذائي، ولم نشهد شح غذائي في العراق حتى الآن".وأردف الياسري: "العراق سيتجاوز الأزمة العالمية لأنه يمتلك إمكانيات وموارد عالية جداً، كذلك قانون الأمن الغذائي سيتيح فرصة لدعم المزارعين والتهيؤ من الآن إلى موسم شتوي مقبل، حيث تتوقع الوزارة أن يكون ناجحاً بكل المعايير والمؤشرات ويحقق إنتاجاً أعلى من السنة الماضية".

https://arabic.sputniknews.com/20220624/وزارة-الكهرباء-العراقية-تبرم-عقدا-مع-شركة-إماراتية-لتنفيذ-محطات-الطاقة-الشمسية-1064147907.html

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