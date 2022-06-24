https://arabic.sputniknews.com/20220624/وزارة-الكهرباء-العراقية-تبرم-عقدا-مع-شركة-إماراتية-لتنفيذ-محطات-الطاقة-الشمسية-1064147907.html
وزارة الكهرباء العراقية تبرم عقدا مع شركة إماراتية لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية
وزارة الكهرباء العراقية تبرم عقدا مع شركة إماراتية لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، أنها وقّعت عقدا مع شركة إماراتية لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية وبيعها. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T10:34+0000
2022-06-24T10:34+0000
2022-06-24T10:34+0000
العراق
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وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع": "أبرمت في قاعة المؤتمرات بمقر الوزارة، عقداً استشارياً قانونيا مع شركة مصدر الإماراتية، وهو من جملة الاجراءات اللازمة لإنشاء محطات للطاقة الشمسية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع ( عن الوزير) ، ومدير عام الدائرة الفنية في مقر الوزارة فيما وقع مدير عام الدائرة القانونية محمد العزاوي عن الجانب العراقي، ومدير عام شركة إيڤرشدز سذرلاند توفيق الطباع عن الجانب الاماراتي".وأضاف أن" العقد تضمن إنشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة ( 1000 ميغاواط ) كمرحلة أولى، في محافظات ميسان 100 ميغاواط، ذي قار 450 ميغاواط، نينوى 100 ميغاواط، والأنبار 350 ميغاواط )".وأكد أن "المفاوضات الخاصة بعقد شراء الطاقة قد وصلت مراحلها النهائية، للبدء بإجراءات التمويل من قبل الشركة، وإنشاء المحطات في المواقع المتفق عليها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق
وزارة الكهرباء العراقية تبرم عقدا مع شركة إماراتية لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية
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أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، أنها وقّعت عقدا مع شركة إماراتية لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية وبيعها.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع": "أبرمت في قاعة المؤتمرات بمقر الوزارة، عقداً استشارياً قانونيا مع شركة مصدر الإماراتية، وهو من جملة الاجراءات اللازمة لإنشاء محطات للطاقة الشمسية
، بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع ( عن الوزير) ، ومدير عام الدائرة الفنية في مقر الوزارة فيما وقع مدير عام الدائرة القانونية محمد العزاوي عن الجانب العراقي، ومدير عام شركة إيڤرشدز سذرلاند توفيق الطباع عن الجانب الاماراتي".
وأضاف أن" العقد تضمن إنشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة ( 1000 ميغاواط ) كمرحلة أولى، في محافظات ميسان 100 ميغاواط، ذي قار 450 ميغاواط، نينوى 100 ميغاواط، والأنبار 350 ميغاواط )".
وأكد أن "المفاوضات الخاصة بعقد شراء الطاقة قد وصلت مراحلها النهائية، للبدء بإجراءات التمويل من قبل الشركة، وإنشاء المحطات في المواقع المتفق عليها".