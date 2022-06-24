عربي
الداخلية التونسية تكشف عن "مخطط خطير" لاستهداف الرئيس ومؤسسة الرئاسة
https://arabic.sputniknews.com/20220624/وزارة-الكهرباء-العراقية-تبرم-عقدا-مع-شركة-إماراتية-لتنفيذ-محطات-الطاقة-الشمسية-1064147907.html
وزارة الكهرباء العراقية تبرم عقدا مع شركة إماراتية لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية
وزارة الكهرباء العراقية تبرم عقدا مع شركة إماراتية لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، أنها وقّعت عقدا مع شركة إماراتية لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية وبيعها. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T10:34+0000
2022-06-24T10:34+0000
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101687/22/1016872204_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6cfcbd5b2cbc00cc04afbb2830960e47.jpg
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع": "أبرمت في قاعة المؤتمرات بمقر الوزارة، عقداً استشارياً قانونيا مع شركة مصدر الإماراتية، وهو من جملة الاجراءات اللازمة لإنشاء محطات للطاقة الشمسية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع ( عن الوزير) ، ومدير عام الدائرة الفنية في مقر الوزارة فيما وقع مدير عام الدائرة القانونية محمد العزاوي عن الجانب العراقي، ومدير عام شركة إيڤرشدز سذرلاند توفيق الطباع عن الجانب الاماراتي".وأضاف أن" العقد تضمن إنشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة ( 1000 ميغاواط ) كمرحلة أولى، في محافظات ميسان 100 ميغاواط، ذي قار 450 ميغاواط، نينوى 100 ميغاواط، والأنبار 350 ميغاواط )".وأكد أن "المفاوضات الخاصة بعقد شراء الطاقة قد وصلت مراحلها النهائية، للبدء بإجراءات التمويل من قبل الشركة، وإنشاء المحطات في المواقع المتفق عليها".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101687/22/1016872204_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_5340b8e51d99f636fd75c4292e50164d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق

وزارة الكهرباء العراقية تبرم عقدا مع شركة إماراتية لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية

10:34 GMT 24.06.2022
© Sputnik . Victor Shcheglov / الذهاب إلى بنك الصورمحطة طاقة
محطة طاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Sputnik . Victor Shcheglov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، أنها وقّعت عقدا مع شركة إماراتية لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية وبيعها.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع": "أبرمت في قاعة المؤتمرات بمقر الوزارة، عقداً استشارياً قانونيا مع شركة مصدر الإماراتية، وهو من جملة الاجراءات اللازمة لإنشاء محطات للطاقة الشمسية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع ( عن الوزير) ، ومدير عام الدائرة الفنية في مقر الوزارة فيما وقع مدير عام الدائرة القانونية محمد العزاوي عن الجانب العراقي، ومدير عام شركة إيڤرشدز سذرلاند توفيق الطباع عن الجانب الاماراتي".
وأضاف أن" العقد تضمن إنشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة ( 1000 ميغاواط ) كمرحلة أولى، في محافظات ميسان 100 ميغاواط، ذي قار 450 ميغاواط، نينوى 100 ميغاواط، والأنبار 350 ميغاواط )".
وأكد أن "المفاوضات الخاصة بعقد شراء الطاقة قد وصلت مراحلها النهائية، للبدء بإجراءات التمويل من قبل الشركة، وإنشاء المحطات في المواقع المتفق عليها".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала