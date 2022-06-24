عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220624/وزيرة-إسرائيلية-تهدد-لبنان-بـعمل-عسكري-وتؤكد-الشراكة-الاستراتيجية-مع-مصر-1064159758.html
وزيرة إسرائيلية تهدد لبنان بـ"عمل عسكري" وتؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
وزيرة إسرائيلية تهدد لبنان بـ"عمل عسكري" وتؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
شددت وزيرة الطاقة الإسرائيلية على أن حقل كاريش "منطقة إسرائيلية"، مضيفة أن المناطق البحرية المتنازع عليها مع لبنان تقع في مواقع أخرى. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T13:32+0000
2022-06-24T13:32+0000
العالم
إسرائيل
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1048437508_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_d3595afa96c650da31459ebd59812adf.jpg
وتصاعدت حدة الخلافات بين لبنان وإسرائيل حول المناطق البحرية المتنازع عليها، مؤخرا، وذلك بعد دخول سفينة إسرائيلية للتنقيب عن الغاز في منطقة حقل كاريش في البحر المتوسط، والذي يعتبرها لبنان منطقة متنازع عليها.وهدد أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، بضرب منصات الغاز في حال استمرت إسرائيل بالتنقيب في تلك المناطق.وحول جهود الوساطة بين البلدين، قالت الهرار إن إسرائيل ما زالت "تنتظر ما ستسفر عنه الوساطة الأمريكية"، مشيرة إلى أن المبعوث الأمريكي لشؤون الطاقة، والذي زار لبنان مؤخرا "جلب مقترحا لبنانيا" للحل.وأشارت الوزيرة إلى الاتفاقية التي وقعتها إسرائيل مع مصر والاتحاد الأوروبي، والتي سيتم بموجبها تسييل الغاز في مصر ومن ثم نقله لأوروبا.وقالت: "لا تملك إسرائيل أنابيب مباشرة لنقل الغاز لأوروبا، لكنها تملك شراكة استراتيجية مع مصر".
https://arabic.sputniknews.com/20220204/إعلام-لبنان-يبعث-رسالة-للأمم-المتحدة-يؤكد-فيها-أن-حقل-كاريش-ليس-حقلا-إسرائيليا-وبات-متنازعا-عليه-1058028496.html
https://arabic.sputniknews.com/20220605/إعلام-تثبيت-مواقع-سفن-إسرائيلية-في-حقل-كاريش-المتنازع-عليه-1063118509.html
إسرائيل
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1048437508_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_83b51db257ab9748508742c9f4b39e74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إسرائيل, أخبار لبنان

وزيرة إسرائيلية تهدد لبنان بـ"عمل عسكري" وتؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر

13:32 GMT 24.06.2022
© AFP 2022 / MAHMOUD ZAYYATسفينة على الحدود بين إسرائيل ولبنان
سفينة على الحدود بين إسرائيل ولبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / MAHMOUD ZAYYAT
تابعنا عبرTelegram
شددت وزيرة الطاقة الإسرائيلية على أن حقل كاريش "منطقة إسرائيلية"، مضيفة أن المناطق البحرية المتنازع عليها مع لبنان تقع في مواقع أخرى.
وتصاعدت حدة الخلافات بين لبنان وإسرائيل حول المناطق البحرية المتنازع عليها، مؤخرا، وذلك بعد دخول سفينة إسرائيلية للتنقيب عن الغاز في منطقة حقل كاريش في البحر المتوسط، والذي يعتبرها لبنان منطقة متنازع عليها.
وهدد أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، بضرب منصات الغاز في حال استمرت إسرائيل بالتنقيب في تلك المناطق.
الحدود اللبنانية والإسرائيلية - ترسيم الحدود بين لبنان و إسرائيل، 13 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
إعلام: لبنان يبعث رسالة للأمم المتحدة يؤكد فيها أن حقل كاريش ليس حقلا إسرائيليا وبات متنازعا عليه
4 فبراير, 15:38 GMT
لكن الوزيرة الإسرائيلية نفت في مقابلة مع "بي.بي.سي" أن تؤثر تلك التهديدات "على استمرار إسرائيل في التنقيب عن الغاز في منطقة الحقل"، وطالبت لبنان بالتفاوض، ملوحة بأن الجيش الإسرائيلي جاهز لأي سيناريو عسكري في حال قرر لبنان الذهاب في هذا الاتجاه.
وحول جهود الوساطة بين البلدين، قالت الهرار إن إسرائيل ما زالت "تنتظر ما ستسفر عنه الوساطة الأمريكية"، مشيرة إلى أن المبعوث الأمريكي لشؤون الطاقة، والذي زار لبنان مؤخرا "جلب مقترحا لبنانيا" للحل.
مدينة حيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
إعلام: تثبيت مواقع سفن إسرائيلية في حقل "كاريش" المتنازع عليه
5 يونيو, 11:24 GMT

ولفتت إلى أن ملف الغاز أسهم كثيرا في توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع عدد من الدول العربية المجاورة ومع الاتحاد الأوروبي أيضا.

وأشارت الوزيرة إلى الاتفاقية التي وقعتها إسرائيل مع مصر والاتحاد الأوروبي، والتي سيتم بموجبها تسييل الغاز في مصر ومن ثم نقله لأوروبا.
وقالت: "لا تملك إسرائيل أنابيب مباشرة لنقل الغاز لأوروبا، لكنها تملك شراكة استراتيجية مع مصر".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала