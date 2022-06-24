https://arabic.sputniknews.com/20220624/وزيرة-إسرائيلية-تهدد-لبنان-بـعمل-عسكري-وتؤكد-الشراكة-الاستراتيجية-مع-مصر-1064159758.html

وزيرة إسرائيلية تهدد لبنان بـ"عمل عسكري" وتؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر

وزيرة إسرائيلية تهدد لبنان بـ"عمل عسكري" وتؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر

شددت وزيرة الطاقة الإسرائيلية على أن حقل كاريش "منطقة إسرائيلية"، مضيفة أن المناطق البحرية المتنازع عليها مع لبنان تقع في مواقع أخرى. 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T13:32+0000

2022-06-24T13:32+0000

2022-06-24T13:32+0000

العالم

إسرائيل

أخبار لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1048437508_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_d3595afa96c650da31459ebd59812adf.jpg

وتصاعدت حدة الخلافات بين لبنان وإسرائيل حول المناطق البحرية المتنازع عليها، مؤخرا، وذلك بعد دخول سفينة إسرائيلية للتنقيب عن الغاز في منطقة حقل كاريش في البحر المتوسط، والذي يعتبرها لبنان منطقة متنازع عليها.وهدد أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، بضرب منصات الغاز في حال استمرت إسرائيل بالتنقيب في تلك المناطق.وحول جهود الوساطة بين البلدين، قالت الهرار إن إسرائيل ما زالت "تنتظر ما ستسفر عنه الوساطة الأمريكية"، مشيرة إلى أن المبعوث الأمريكي لشؤون الطاقة، والذي زار لبنان مؤخرا "جلب مقترحا لبنانيا" للحل.وأشارت الوزيرة إلى الاتفاقية التي وقعتها إسرائيل مع مصر والاتحاد الأوروبي، والتي سيتم بموجبها تسييل الغاز في مصر ومن ثم نقله لأوروبا.وقالت: "لا تملك إسرائيل أنابيب مباشرة لنقل الغاز لأوروبا، لكنها تملك شراكة استراتيجية مع مصر".

https://arabic.sputniknews.com/20220204/إعلام-لبنان-يبعث-رسالة-للأمم-المتحدة-يؤكد-فيها-أن-حقل-كاريش-ليس-حقلا-إسرائيليا-وبات-متنازعا-عليه-1058028496.html

https://arabic.sputniknews.com/20220605/إعلام-تثبيت-مواقع-سفن-إسرائيلية-في-حقل-كاريش-المتنازع-عليه-1063118509.html

إسرائيل

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, إسرائيل, أخبار لبنان