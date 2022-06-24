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https://arabic.sputniknews.com/20220624/وزير-الخارجية-الأردني-المملكة-تواصل-حشد-الدعم-لـالأونروا-لتستمر-خدماتها-للاجئين-الفلسطينيين-1064160178.html
وزير الخارجية الأردني: المملكة تواصل حشد الدعم لـ"الأونروا" لتستمر خدماتها للاجئين الفلسطينيين
وزير الخارجية الأردني: المملكة تواصل حشد الدعم لـ"الأونروا" لتستمر خدماتها للاجئين الفلسطينيين
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ان بلاده تواصل جهودها من أجل حشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T13:44+0000
2022-06-24T13:44+0000
أخبار الأردن
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وحسب تصريحات نقلتها وكالة عمون الأردنية، قال الصفدي: "المملكة تواصل حشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) لتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين".تصريحات الوزير الأردني جاءت خلال استقباله، اليوم الجمعة، وزير خارجية جمهورية سلوفاكيا إيفان كورتشوك، في مقر وزارة الخارجية الأردنية.ووفقا لـ "عمون" فقد ناقش الصفدي، مع نظيره السلوفاكي القضية الفلسطينية، حيث وضع الصفدي نظيره السلوفاكي، الذي زار رام الله، يوم الخميس، في صورة الجهود والاتصالات التي تقوم بها المملكة لإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حلّ الدولتين.
https://arabic.sputniknews.com/20210611/مفوض-الأونروا-الأردن-والسويد-ينظمان-مؤتمرا-دوليا-لمانحي-الوكالة-في-أكتوبر-1049218538.html
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أخبار الأردن

وزير الخارجية الأردني: المملكة تواصل حشد الدعم لـ"الأونروا" لتستمر خدماتها للاجئين الفلسطينيين

13:44 GMT 24.06.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ان بلاده تواصل جهودها من أجل حشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وحسب تصريحات نقلتها وكالة عمون الأردنية، قال الصفدي: "المملكة تواصل حشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) لتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين".
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) الأونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2021
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تصريحات الوزير الأردني جاءت خلال استقباله، اليوم الجمعة، وزير خارجية جمهورية سلوفاكيا إيفان كورتشوك، في مقر وزارة الخارجية الأردنية.

كورتشوك الذي يزور الأردن بصورة رسمية على رأس وفد اقتصادي كبير من بلاده، أكد حرصه على "استمرار العمل لتوسعة آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".

ووفقا لـ "عمون" فقد ناقش الصفدي، مع نظيره السلوفاكي القضية الفلسطينية، حيث وضع الصفدي نظيره السلوفاكي، الذي زار رام الله، يوم الخميس، في صورة الجهود والاتصالات التي تقوم بها المملكة لإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حلّ الدولتين.
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