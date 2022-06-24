https://arabic.sputniknews.com/20220624/وزير-الخارجية-الأمريكي-يعلن-استعداد-بلاده-لدعم-أي-حلول-دبلوماسية-محتملة-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-1064168239.html
وزير الخارجية الأمريكي يعلن استعداد بلاده لدعم أي حلول دبلوماسية محتملة لحل الصراع في أوكرانيا
وزير الخارجية الأمريكي يعلن استعداد بلاده لدعم أي حلول دبلوماسية محتملة لحل الصراع في أوكرانيا
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده لدعم أي حلول دبلوماسية محتملة لحل الصراع في أوكرانيا. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T17:22+0000
2022-06-24T17:22+0000
2022-06-24T17:22+0000
العالم
روسيا
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وقال بلينكن، الذي يقوم بزيارة لألمانيا، حيث ستعقد قمة مجموعة السبع في الفترة من 26 إلى 28 حزيران/يونيو، خلال مؤتمر صحفي: "نحن على استعداد لدعم أي حل دبلوماسي محتمل (للنزاع في أوكرانيا)، ومع ذلك، نعتقد أن روسيا لم تظهر أي اهتمام بهذا".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.وكانت إسطنبول، قد استضافت أواخر شهر آذار/مارس الماضي، محادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
وزير الخارجية الأمريكي يعلن استعداد بلاده لدعم أي حلول دبلوماسية محتملة لحل الصراع في أوكرانيا
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده لدعم أي حلول دبلوماسية محتملة لحل الصراع في أوكرانيا.
وقال بلينكن، الذي يقوم بزيارة لألمانيا، حيث ستعقد قمة مجموعة السبع في الفترة من 26 إلى 28 حزيران/يونيو، خلال مؤتمر صحفي: "نحن على استعداد لدعم أي حل دبلوماسي محتمل (للنزاع في أوكرانيا)، ومع ذلك، نعتقد أن روسيا لم تظهر أي اهتمام بهذا".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
وكانت إسطنبول، قد استضافت أواخر شهر آذار/مارس الماضي، محادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.