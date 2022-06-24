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https://arabic.sputniknews.com/20220624/وزير-الخارجية-التونسي-حريصون-على-تعزيز-علاقات-التعاون-والشراكة-مع-الاتحاد-الأوروبي-1064132731.html
وزير الخارجية التونسي: حريصون على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية التونسي: حريصون على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي
صرح وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، عثمان الجرندي، أن بلاده حريصة على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T06:17+0000
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ووفقا لبيان نشرته الوزارة بصفحتها على "فيسبوك"، أوضح الجرندي: "حرص تونس على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الحوار الإيجابي والبناء وفي كنف احترام السيادة الوطنية والتقيد بلياقة الخطاب".تصريحات الوزير التونسي جاءت خلال اسقباله أمس الخميس، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو.وجدّد وزير الخارجية التونسي تمسّك بلاده، الثابت بالمسار الديمقراطي باعتباره خيارا شعبيّا محسوما ولا رجعة فيه، مؤكدا على أن المسار الإصلاحي "اختاره التونسيون لأنفسهم من أجل إرساء مؤسسات ديمقراطية حقيقية تستجيب لتطلعاتهم وتضمن حقوقهم من خلال تفعبل مبدأ علويّة القانون".من ناحيته، جدّد السفير ماركوس كورنارو التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة توفير الدعم الاقتصادي والمالي لتونس بالإضافة إلى مساندتها في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مبرزا أهمية برنامج الإصلاح الوطني للحكومة والهادف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي ودفع الاستثمارات الخارجيّة وإرساء اقتصاد مستدام.كما أكّد السفير على الأهمية التي يوليها الجانب الأوروبي إلى استمرار التنسيق والتشاور مع بلادنا من أجل الإعداد للاستحقاقات الثنائية المقبلة ومواصلة النسق الحثيث الذي يشهده تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الطرفين.
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أخبار تونس اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية التونسي: حريصون على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي

06:17 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 06:30 GMT 24.06.2022)
© AFP 2022 / FETHI BELAIDوزير خارجية تونس عثمان الجرندي
وزير خارجية تونس عثمان الجرندي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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صرح وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، عثمان الجرندي، أن بلاده حريصة على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لبيان نشرته الوزارة بصفحتها على "فيسبوك"، أوضح الجرندي: "حرص تونس على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الحوار الإيجابي والبناء وفي كنف احترام السيادة الوطنية والتقيد بلياقة الخطاب".
تصريحات الوزير التونسي جاءت خلال اسقباله أمس الخميس، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو.
وجدّد وزير الخارجية التونسي تمسّك بلاده، الثابت بالمسار الديمقراطي باعتباره خيارا شعبيّا محسوما ولا رجعة فيه، مؤكدا على أن المسار الإصلاحي "اختاره التونسيون لأنفسهم من أجل إرساء مؤسسات ديمقراطية حقيقية تستجيب لتطلعاتهم وتضمن حقوقهم من خلال تفعبل مبدأ علويّة القانون".

وفي هذا الإطار، دعا الوزير الجانب الأوروبي إلى مواصلة الوقوف إلى جانب تونس واختيارات شعبها بشكل يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية ومتطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدا على أهمية المحطات السياسية المقبلة في تركيز دعائم الحوكمة الديمقراطية.

من ناحيته، جدّد السفير ماركوس كورنارو التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة توفير الدعم الاقتصادي والمالي لتونس بالإضافة إلى مساندتها في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مبرزا أهمية برنامج الإصلاح الوطني للحكومة والهادف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي ودفع الاستثمارات الخارجيّة وإرساء اقتصاد مستدام.
كما أكّد السفير على الأهمية التي يوليها الجانب الأوروبي إلى استمرار التنسيق والتشاور مع بلادنا من أجل الإعداد للاستحقاقات الثنائية المقبلة ومواصلة النسق الحثيث الذي يشهده تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الطرفين.
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